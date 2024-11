FIXED Zen 20 Pro za méně než 1 500 Kč nabízí kromě slušné kapacity také úctyhodný výkon, díky kterému můžete rychle dobít i velmi náročnou elektroniku, například notebook. Bonusem navíc je LED displej, který zobrazuje zbývající kapacitu i reálný nabíjecí výkon. Je FIXED Zen 20 Pro zaručeným receptem na úspěch?

Powerbanku má doma většina z vás, co by vás tedy mělo motivovat k nákupu nové? Bezesporu rychlost nabíjení, a to nejen připojených zařízení, ale i sama sebe. Díky vysokému výkonu pak můžete rychle dobít i náročnou elektroniku, například notebook.

Všechny zmíněné atributy, alespoň dle technických specifikací, splňuje dnes testovaná powerbanka FIXED Zen 20 Pro.

Technické parametry FIXED Zen 20 Pro

Rozměry 133 × 85 × 25 mm Hmotnost 391 g Kapacita 20 000 mAh, 74 Wh Materiál tvrzený plast Vstupy USB-C 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A – MAX 60 W Výstupy USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A – MAX 100 W

USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, MAX 30 W

USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 5V/4.5A, 4.5V/5A, MAX 22,5 W Maximální souhrnný výkon 130 W Podporované standardy Power Delivery 3.0 Typ článků Li-Ion Bezdrátové nabíjení ne Signalizace LED displej Cena cca 1 500 Kč

Obsah balení: základ

V poměrně malé krabičce naleznete kromě samotné powerbanky bezpečně uložený v papírovém kartonu také velmi kvalitní opletený a metr dlouhý kabel USB-C–USB-C (podporující 100W nabíjení) a základní dokumentaci. Adaptér by cenu powerbanky zřejmě výrazněji prodražil, proto jsme jej v balení ani nečekali, to důležité v něm však je.

Líbilo se nám kvalitní USB-C–USB-C kabel v balení

Nelíbilo se nám adaptér chybí

Design a provedení: neurazí

FIXED má v nabídce více powerbank s označením Zen, dokonce i Zen 20 jsme v redakci již testovali. Zen 20 s přídomkem Pro však dává tušit, že dnes patří k prémiovým produktům výrobce. Powerbanka má na danou kapacitu vcelku typické rozměry 133 × 85 × 25 mm, není tedy příliš vysoká ani příliš tlustá. Hmotnost se zastavila pod hranicí 400 g – Zen 20 Pro tedy není tou nejlehčí powerbankou s kapacitou 20 000 mAh, přesto vám popruhy batohu zřejmě neutrhne.

Na přední straně se nachází LED panel, který zobrazuje nejen zbývající kapacitu baterie v procentech, ale v případě připojeného zařízení (nebo nabíjení powerbanky) také nabíjecí výkon. Displej po pár vteřinách nečinnosti pohasne, opětovně jej však kdykoli probudíte hlavním ovládacím tlačítkem na pravém boku. K zahájení nabíjení připojené elektroniky tlačítko potřebovat nebudete, Zen 20 Pro je totiž neustále v pohotovosti, zařízení stačí připojit.

Zen 20 Pro nikdy nespí.

Na vrchní straně je to hlavní, tedy konektory – jedná se o dvojici USB-C a jedno USB-A. Pro nabíjení powerbanky slouží první USB-C, využijete jej jako vstup i výstup, zbylé dva konektory jsou jen výstupní, pro nabíjení vaší elektroniky.

FIXED Zen 20 Pro se prodává v černé variantě, ve které jí to sluší. Celkově jsem spokojen i s kvalitou zpracování. Powerbanka je plastová, což je však vcelku typické. Není odolná vůči pádům, vůči vodě či prachu, nejlépe se jí bude dařit v tašce či batohu.

Líbilo se nám povedený design

rozmístění konektorů

rozumné rozměry

neustále v pohotovosti (Always-On režim)

Nelíbilo se nám vyšší hmotnost

Specifikace a výkon: špičkový výkon

FIXED Zen 20 Pro nabídne vcelku standardní kapacitu 20 000 mAh, konkrétně 74 Wh. Powerbanka zvládne dobít až tři zařízení najednou, přičemž USB-C1 dodává konstantní výkon 100 W, USB-C2 maximálně 30 W a USB-A 22,5 W. Velkou výhodou je, že pokud připojíte zařízení do obou USB-C, powerbanka je schopna v jeden moment dodat až 130 W, což je současně maximální souhrnný výkon powerbanky – nutno zmínit, že opravdu úctyhodný.

Na testování jsme použili dva produkty: Apple iPhone 15 Pro Max s kapacitou 17,32 Wh (při napětí 3,85 V) a Apple MacBook Pro 14 M3 s kapacitou 70 Wh (11,6 V). To znamená, že by powerbanka měla notebook nabít minimálně jednou a iPhone ideálně čtyřikrát. Při přenosu však dochází ke ztrátám způsobeným například zahříváním, část energie se „ztratí po cestě“. Reálně akceptujeme ztráty 5–15 %.

Kapacita v mAh Kapacita ve Wh Nabití FIXED Zen 20 Pro 20 000 mAh 74 Wh 115 minut na 100 % Apple MacBook Pro 14 td> 6 087 mAh 70 Wh 69 minut na 94 % Apple iPhone 15 Pro Max 4 441 mAh 17,32 Wh 109 minut na 100 %

MacBook Pro jsme nabíjeli pomocí přiloženého kabelu a dosáhli jsme průměrného výkonu 80 W. To je sice méně než u originálního adaptéru Applu, ale stále jde o skvělé hodnoty. MacBook Pro jsme pomocí USB-C kabelu dobili jednou na 94 %, což znamená ztrátu přibližně 11 %.

Nabito na... Doba nabíjení MacBooku USB-C kabelem Zbývající kapacita powerbanky 0 % začátek nabíjení 100 % 35 % 18 minut 60 % 50 % 29 minut 43 % 75 % 52 minut 20 % 94 % 69 minut 0 %

Apple iPhone 15 Pro Max jsme dobili celkem třikrát na 100 % a jednou na 79 %, což představuje ztrátu zhruba 11,3 %, což je velmi dobrý výsledek. iPhone se dobíjel průměrně 23 W, což odpovídá nabíjení přes originální adaptér. Pro přesnější výsledky jsme během nabíjení obě zařízení nepoužívali, aby nedocházelo ke ztrátám způsobeným jejich aktivním využíváním.

Reálná kapacita powerbanky je skvělá.

Pokud máte dostatečně výkonný adaptér, tedy alespoň 60W, nabití samotné powerbanky netrvá dlouho. Na 50 % se dobije asi za 1 hodinu a 12 minut, na 100 % pak za necelé dvě hodiny. Nákup dostatečně výkonného adaptéru doporučujeme, jen tak využijete opravdový potenciál powerbanky.

Líbilo se nám rychlé nabíjení zařízení

rychlé nabíjení powerbanky

dostatek konektorů (USB-C i USB-A)

Zhodnocení: líbí se nám

FIXED Zen 20 Pro splňuje, co slibuje – kapacita sice není nijak extrémní, dechberoucí je však celkový maximální výkon a rozhodně nezklame ani reálná kapacita, kterou je powerbanka schopna předat. Powerbanka zároveň nezklame designem ani cenou, je tedy ideálním kandidátem na dárek pod vánoční stromek pro všechny cestovatele a ty, kteří jsou neustále bez energie. Tedy alespoň té v elektronice.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz