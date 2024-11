Multifunkční zdroj energie se štědrou kapacitou, podporou rychlého nabíjení a přehledným panelem, navíc s integrovaným USB-C kabelem – tak by se v krátkosti dala představit powerbanka Baseus Elf 20 000 mAh (65 W). My ji již pár týdnů testujeme a dnes vám řekneme, jaká je.

Není tomu tak dávno, co jsme si pro vás připravili recenzi powerbanky Baseus Adaman 65W, dnes se podíváme na další zajímavý kousek z nabídky značky Baseus, a to model Elf 20 000 mAh 65 W. V mnoha ohledech jsou si powerbanky podobné, avšak přesto pár rozdílů najdeme.

Baseus Elf 20 000 mAh (65 W) se skvěle hodí na dobíjení náročné elektroniky, tedy typicky notebooku. Nabídne vysokou kapacitu, elegantní design a jistě potěší i integrovaný USB-C kabel, takže se nestane, že byste si vzali powerbanku, ale kabel nechali doma. Je ideální na cesty, hodit by se tedy mohla i jako vánoční dárek pro náruživé cestovatele.

Technické parametry Baseus Elf 20 000 mAh (65 W)

Rozměry 152,4 × 68 × 28,3 mm Hmotnost 420 g Kapacita 20 000 mAh (3,7 V), 74 Wh Materiál tvrzený plast Barevné varianty černá Vstup 1× USB-C kabel (5 V/9 V/12 V/15 V⎓3 A, 20 V⎓3,25 A),

1× USB-C port (5 V/9 V/12 V/15 V⎓3 A, 20 V⎓3,25 A) Výstup 1× USB-C kabel (5 V/9 V/12 V/15 V⎓3 A, 20 V⎓3,25 A),

1× USB-C port (5 V/9 V/12 V/15 V⎓3 A, 20 V⎓3,25 A),

2× USB-A (4,5V/5A; 5V/4,5A; 5V/3A; 9V/3A; 12V/2,5A)

Signalizace LED displej Podporované standardy Quick Charge 3.0, Power Delivery (65 W), Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei Fast Charger Protocol, Honor Super Charge Cena cca 1 200 Kč

Obsah balení: s kabelem, bez adaptéru

V prodejním balení se nachází jediné – powerbanka s integrovaným USB-C kabelem v oranžové barvě s délkou zhruba 50 cm. Kabel je pevně spojen s powerbankou, nelze jej tedy odejmout ani nahradit. Pokud se vám zdá příliš krátký, nezoufejte, druhé USB-C je volné a připravené k připojení libovolného kabelu. Vy však máte jistotu, že minimálně jeden kabel budete mít neustále s sebou. Adaptér se v balení nenachází, takže abyste využili možnosti rychlého dobíjení powerbanky, budete potřebovat nějaký s výkonem 65 W (a výkonnější).

Líbilo se nám integrovaný kabel

Nelíbilo se nám bez adaptéru

Design a provedení: elegantní kousek

Baseus Elf 20 000 mAh (65 W) je už na produktových snímcích elegantní a realita vás určitě nezklame. Tělo sice není kovové, nýbrž plastové, ovšem rozhodně nepůsobí nekvalitně. Přední strana je navíc opatřena průhledným dílem, který připomíná skleněný povrch. Je pod ním LED displej, který informuje o zbývající kapacitě powerbanky, o tom, zda nabíjí připojené zařízení (nebo sama sebe), a dokáže zobrazit i nabíjecí výkon, který připojenému zařízení dodává, stačí vícekrát po sobě stisknout tlačítko na pravém boku powerbanky. Díky plastovému tělu oceníte rozumnou hmotnost 420 gramů. Rozměry odpovídají tomu, co se nachází uvnitř – 152,4 × 68 × 28,3 mm.

Ano, tloušťka už není zanedbatelná, ovšem stále se jedná o kompaktnější powerbanku, která se v batohu či tašce ztratí. Výrazným prvkem powerbanky je oranžový kabel, který je s ní pevně spojený. Kabel má délku zhruba 50 cm a aby jen tak „nelítal“, je powerbanka opatřena jedním „hluchým“ USB-C, do kterého lze kabel zapojit, čímž vytvoříte „karabinu“. Ovšem pozor, kabel tu není od toho, abyste za něj powerbanku přenášeli, je plochý a mohl by se při stálém zatížení poškodit. Koneckonců, jedním z hlavních důvodů reklamací této powerbanky je právě problém s kabelem, ke kterému se uživatelé nezachovali ideálně.

Kromě integrovaného kabelu je na těle další USB-C a dvojice USB-A, naráz tedy můžete dobít 4 zařízení. Osobně mi Baseus Elf 20 000 mAh (65 W) vyhovuje jak hmotností, tak rozměry. Že není powebanka kovová, podobně jako model Adaman, mi osobně nevadí – je díky tomu lehčí, což ocením více.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

LED displej

2× USB-C a 2× USB-A

rozumná hmotnost

integrovaný USB-C kabel...

Nelíbilo se nám ... který se časem může poškodit

Výkonnostní testy: šlape na plyn

Baseus udává, že powerbanka Elf nabízí kapacitu 20 000 mAh. Ano, jde o 4 články s kapacitou 5 000 mAh s celkovým napětím 14,8 V, což nám dává výslednou kapacitu 74 Wh. Právě kapacita ve Wh je pro nás mnohem důležitější, protože udává, kolik energie je schopna předat. My jsme powerbanku testovali ve spojení s MacBookem Pro 14 z konce roku 2023, který nabízí kapacitu 70 Wh (6 087 mAh, 11,6 V). Dle tohoto by měla být powerbanka schopná nabít notebook minimálně 1× na 100 %. Jak už ale víme, v průběhu nabíjení dochází ke ztrátám.

Kapacita v mAh Kapacita ve Wh Nabití Baseus Elf 20 000 mAh (65 W) 20 000 mAh 74 Wh 98 minut na 100 % Apple MacBook Pro 14 6 087 mAh 70 Wh 72 minut na 92 %

Dobrou zprávou je, že powerbanka Baseus Elf 20 000 mAh (65 W) nezklamala. MacBook Pro jsme nabíjeli jak pomocí integrovaného USB-C kabelu, tak i přes MagSafe kabel, který je součástí balení notebooku.

MacBook Pro jsme pomocí USB-C kabelu dobili 1× na 92 %, což znamená ztrátu přibližně 13 %. Při nabíjení přes konektor MagSafe bylo nabíjení mírně pomalejší, ale notebook jsme dobili na 95 %. Doplníme, že v obou případech jsme nabíjeli MacBook s uzavřeným víkem, pouze jsme pravidelně kontrolovali stav baterie. Notebook tedy nebyl v průběhu nabíjení používán.

Nabito na... Délka nabíjení MacBooku USB-C kabelem Zbývající kapacita powerbanky 0 % začátek nabíjení 100 % 38 % 25 minut 60 % 50 % 37 minut 45 % 71 % 58 minut 28 % 92 % 72 minut 0 %

Powebankou Baseus Elf 20 000 mAh (65 W) samozřejmě můžete dobíjet i více zařízení současně, konkrétně powerbanka zvládne obsloužit až 4 zařízení. Zde je však nutné počítat s tím, že výkon 65 W je souhrnný, takže pokud se rozhodnete využít všechny porty, výkon se rozloží následovně: 20 W (USB-C kabel) + 30 W (USB-C port) + 15 W (USB-A 1 + USB-A 2 dohromady). Pokud budete nabíjet pomocí USB-C kabelu a ještě skrze jeden USB-A port, výkon se rozloží na 45 W + 18 W. Součet tedy vždy dá maximálně 65 W. Nutné poznamenat, že pokud budete skrze powerbanku nabíjet více zařízení, prodlouží se jak doba nabíjení, tak se i sníží reálná kapacita, kterou powerbanka předá, dojde tedy k větším ztrátám (počítat musíte se ztrátou vyšší než 25 %), dochází i k většímu zahřívání.

Ztráty powerbanky jsou v limitu.

Pokud máte dostatečně výkonný adaptér, tedy alespoň 65 až 70W, nabití samotné powerbanky netrvá dlouho. Na 50 % se dobije asi za 50 minut, na 100 % pak za 1 hodinu a 38 minut. To je skvělá hodnota, plnou kapacitu obnovíte během doby, za kterou se běžně dobije smartphone se čtvrtinovou kapacitou baterie. A to nutně nemusíme mluvit o levných kouscích, podobnou dobu na dobití potřebuje například Apple iPhone 16 Plus s kapacitou 4 674 mAh.

Líbilo se nám vysoká reálná kapacita

nízké ztráty

možnost nabíjet až 4 zařízení najednou

rychlé dobití powerbanky

Zhodnocení: bude se vám líbit

Baseus Elf 20 000 mAh (65 W) je velmi povedená powerbanka, jejíž plný potenciál využijete hlavně v případě, že skrze ni budete nabíjet notebook nebo smartphone, který podporuje rychlonabíjení. Takový MacBook Pro vám dobije téměř do 100 %, což se může hodit v místech, kde nebude přístup k síti. Oceňujeme také možnost nabíjení až 4 zařízení najednou, stejně tak potěší rozumná cena 1 200 Kč. Nákup tedy můžeme doporučit.

