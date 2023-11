Máte 5 a více let starý telefon? Pak vám asi brzy nepůjde prohlížeč Chrome

Jak upozornila fonearena.com, internetový prohlížeč Google Chrome brzy přestane podporovat Android Nougat, konkrétně Android 7.0 a 7.1, o čemž Google informuje i na oficiálních stránkách podpory. To znamená, že uživatelé se staršími telefony, které využívají tento systém, jenž debutoval přes 6 lety, přijdou o podporu prohlížeče Chrome.

