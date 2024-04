Mstí se Google „jablíčkářům“? O záložky můžete přijít na jedno kliknutí

Fotografie: pixabay.com

I přestože používám více telefonů, mým primárním je Apple iPhone 15 Pro Max. Nijak se netajím tím, že využívám Google služby, které považuji za nejlepší – na domovské stránce tak mám Google Mapy, Gmail, Chrome a další aplikace. Konkrétně Chrome oceňuji v tom, že jde o multiplatformní prohlížeč, který se mi líbí jak vzhledem, tak funkcemi. Mám rád také sdílení záložek, kterých mám ve svém účtu více než 8 tisíc. Tedy pardon, měl jsem, až donedávna, kdy mi Chrome nabídl novou „vychytávku“.

Je tomu zhruba týden, kdy mi Chrome nabídl možnost záložky „Uložit do účtu“ s textem „XYZ položek je uloženo pouze v tomto zařízení. Pokud je chcete používat i na jiných zařízeních, uložte je do svého účtu Google.“ I přestože jsem do té doby žil v dojmu, že záložky mám standardně synchronizované, tuto možnost jsem potvrdil a dál pokračoval v práci – přeci jen, o záložky jsem nechtěl přijít teď ani v budoucnu. Menší šok přišel den poté, kdy mi všechny záložky z mého účtu zmizely, a to jak v iPhonu, tak v MacBooku a všude tam, kde jsem byl svým účtem přihlášen. Následovala detektivní činnost, kdy jsem záložky „hledal“ na dalších zařízeních, kde jsem měl přidaný svůj Gmail účet. Bohužel, záložky nebyly k nalezení, ani v detailech účtu, kde Google shromažďuje veškerá vaše data.

Pokud chcete vaše záložky ochránit, tuto možnost nevyužívejte...

Během pár hodin jsem našel mnohá vlákna, kde si uživatelé stěžují na identický problém, například na oficiálním fóru Googlu. Bohužel, i zde je jediná rada v tom, že má takto zasažený uživatel kontaktovat podporu, ovšem ani během jednoho týdne se nic nezměnilo.

Výsledek? Žádný, Google se prozatím k problému blíže nevyjádřil, já tak žil pár dnů v domnění, že jsem přišel o své důležité záložky. Jistě, ne všech 8 tisíc bylo důležitých, ale pár stovek z nich určitě ano. Stalo se vám něco podobného? Pokud ano, podělte se o vaše zkušenosti v diskuzi pod článkem.

Poučení na závěr? Zálohujte si i záložky, sdílení je sice praktické, ale ne neomylné – já našel dva měsíce starou zálohu a navrátil zhruba 95 % záložek. Pokud jste o záložky přišli a zálohu nemáte, bude třeba vyčkat na to, zda Google přispěchá s nějakou opravou.