Majitele Samsungu Galaxy S20 Ultra s Exynosem 990 trápí zelená obrazovka

Vlajkový Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, jenž jsme už otestovali, nabízí ultimátní výbavu, za kterou si nechá výrobce také náležitě zaplatit. I přesto se však bohužel někteří majitelé modelů vybavených Exynosem 990 v současnosti potýkají s relativně zásadním problémem.

Ten pravděpodobně způsobila nejnovější (dubnová) aktualizace a hlavním poznávacím znamením je zelené zabarvení obrazovky. Zelený nádech je sice patrný pouze za určitých podmínek, ale i tak dokáže být velmi rušivý, jak se můžete sami přesvědčit z přiložených snímků původně zveřejněných na sammobile.com.

Uživatelé se mezitím na oficiálním fóru výrobce snaží identifikovat konkrétní „spouštěč“ problému. Prozatím se zdá, že za vším stojí vyšší obnovovací frekvence. Podivné chování se na druhou stranu projevuje pouze u určitých aplikací, mezi nimiž najdeme fotoaparát, kalkulačku, Snapchat, Telegram, PUBG: Mobile nebo internetový prohlížeč Chrome.

Hello. I'm using the galaxy S20 ultra as my daily driver and I've been having green screens, whenever the device heats up and in games. I've written to Samsung about it through the members app but I haven't gotten any response or a fix. pic.twitter.com/JndY8FwjPc