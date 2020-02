Kolik % baterie si ukrojí 120Hz režim displeje u Galaxy S20 Ultra 5G?

Jednou z největších předností Samsungu Galaxy S20 Ultra 5G je bezpochyby velká kapacita baterie, která činí nadprůměrných 5 000 mAh. Po několika dnech používání této špičkově vybavené vlajkové lodi však brzy zjistíte, že vzhledem k vysokému výkonu, tedy i nemalé energetické náročnosti jednotlivých komponent, je velikost baterie zcela opodstatněná. Jedním z největších „žroutů“ je přitom 6,9" Dynamic AMOLED 2X displej, který navýší energetickou spotřebu ještě víc v případě, že aktivujete 120Hz obnovovací frekvenci, která zajistí plynulejší pohyb prostředím telefonu.

Kolegové z Tom's Guide se rozhodli zjistit, jak moc je displej ve 120Hz režimu energeticky náročný a telefon podrobili důkladnému testování, které vypadalo následovně: zařízení nechali nabít na 100 %, poté jej odpojili od zdroje energie a nepřetržitě používali webový prohlížeč, a to až do chvíle, kdy se telefon samovolně vypnul. K testu bylo využito 5G mobilní připojení, což znamená, že v případě používání LTE nebo Wi-Fi by telefon vydržel ještě déle. A výsledek?

Pokud ponechali displej běžet na frekvenci 60 Hz (tak, jak jej najdete defaultně nastavený po prvním spuštění), dostali se na hodnotu 11 hodin a 58 minut. Pokud přepnuli obrazovku do 120Hz režimu, snížila se výdrž zhruba o tři hodiny (při zachování identických podmínek). Z testu lze tedy vyvodit, že se zapnutým 60Hz režimem byla výdrž zhruba o 30 % delší.

V tabulce si můžete prohlédnout i výdrž dalších smartphonů, které však disponují klasickým 60Hz displejem. V budoucnu rovněž uvidíme, jak s výdrží zacloumá aktualizace, která má přinést 120Hz režim při WQHD+ rozlišení. V současnosti lze 120Hz režim využívat pouze při Full HD+ rozlišení. Podle Maxe Weinbacha bychom se měli aktualizace dočkat během jednoho až tří měsíců.

Samsung is working on optimizing software for WQHD+ 120hz on the S20 series and should release it in the next 1-3 months if all goes well.