Displej Galaxy S20 Ultra 5G se pyšní nevídaně vysokou barevnou přesností

Odborníci z Display Mate zveřejnili svůj verdikt k displeji nového Samsungu Galaxy S20 Ultra 5G, který stanovil nové rekordy hned v několika oblastech měření a vysloužil si špičkové hodnocení A+. V 5 z 12 disciplín bylo navíc konstatováno, že je kvalita zobrazovacího panelu na takové úrovni, že je vizuálně nerozeznatelná od perfektních hodnot. A v čem tedy obrazovka Galaxy S20 Ultra 5G vyniká?

DisplayMate's in-depth Display Shoot-Out for the OLED Samsung Galaxy S20 Ultra is live, with 12 Display Performance Records including Absolute Color Accuracy and Peak Brightness, earning a Best Smartphone Display Award with our Highest A+ Rating!! https://t.co/mKFcGS5aKc