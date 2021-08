Realme představilo ekosystém magnetického bezdrátového nabíjení

Fotografie: Realme

Realme dnes na tiskové konferenci představilo ekosystém magnetického bezdrátového nabíjení, a to jako vůbec první výrobce telefonů s Androidem. Navazuje tak na Apple, který své řešení MagSafe oznámil v loňském roce společně s iPhony 12. K dobru Realme však lze říci, že celý systém MagDart působí lépe a pro uživatele užitečněji. Na úvod je nutné říci, že jsme se nedočkali nového telefonu, o kterém se spekulovalo. Realme Flash je pouze prototyp sloužící k demonstraci nového řešení. Magnetické bezdrátové nabíjení bude prozatím funkční jen s Realme GT, avšak po nasazení speciálního pouzdra. To je vyvedeno v karbonovém designu a po nasazení zanechává zpřístupněný konektor USB-C.

Čínský výrobce se rozhodl novou technologii opravdu působivě demonstrovat. Základem je nabíječka MagDart s výkonem 50 W, což z ní dělá vůbec nejvýkonnější řešení svého druhu na světě. Baterii s kapacitou 4 500 mAh nabije za pouhých 54 minut. Největší magnetické bezdrátové řešení je vybaveno ještě větráčkem, aby byl telefon i nabíječka chladná. Je však nasnadě, že se nehodí například pro cestování.

Porovnání nabíjecích času Realme MagDart 50 W, 15 W a Apple MagSafe

To je důvodem, proč Realme okamžitě představilo také extrémně tenkou magnetickou bezdrátovou nabíječku MagDart 15 W, která je pouze 3,9 mm tenká. Aby toho Realme bylo schopné docílit, muselo velmi citlivě uspořádat komponenty a některé jsou na opačném konci, tedy v koncovce USB-C. Ačkoliv je maximálním výkonem 15 W, dobití 4 500mAh baterie zabere jen 90 minut. Pro srovnání lze uvést, že 15W řešení MagSafe od Applu nabije iPhone 12 Pro Max za dlouhé 3 hodiny.

Realme představilo také hliníkovou powerbanku, která opět dokáže magneticky držet na těle telefonu a dobíjet jej na cestách. Současně i sama podporuje opětovné dočerpání energie prostřednictvím magnetického bezdrátového nabíjení. Dále jsme se dočkali představení elegantního pouzdra MagDart Wallet pro až 3 platební karty, které je z hliníku a veganské kůže. Zajímavým prvkem příslušenství je MagDart Beauty Light, což je speciální pouzdro na zadní stranu, ze kterého se vyklápí kruhové osvětlení s 60 diodami. Hodí se tak pro výrazné přisvícení snímané scény při fotografování. Beauty Light nemá žádnou baterii, namísto toho je reverzně napájeno skrze magnetické nabíjení přímo z telefonu.

Realme MagDart Beauty Light

Pakliže čekáte na to, kdy si budete moci příslušenství MagDart pořídit, zklameme vás. Na krátké tiskové konferenci to Realme vůbec nezmínilo, ale lze předpokládat, že to nebude trvat dlouho.