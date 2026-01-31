MacBooky nejvýhodněji v Česku. Tady mají nový MacBook Pro o 2 500 Kč levnější

MacBook Air nejvýhodněji
MacBook Air pořídíte už od 22 489 Kč, což je skvělá cena vzhledem k tomu, že patří dlouhodobě mezi ty nejpopulárnější notebooky na trhu. Nabízí tenké a lehké tělo, špičkové zpracování a díky čipu M4 i dostatek výkonu pro práci, studium i zábavu.
Běžná cena modelu je 27 989 Kč, nyní ho ale pořídíte úplně nejlevněji, a to jednak díky slevě, kterou Mobil Pohotovost nabízí, a také díky výkupnímu bonusu ve výši 2 500 Kč.
Výhodně pořídíte ale i lepší MacBook Pro 14‘‘, který můžete mít také levněji o 2 500 Kč díky bonusu k výkupu.
Ceny po slevě a výkupním bonusu:
- MacBook Air M4 od 22 489 Kč (běžně 27 989 Kč)
- MacBook Air Pro od 55 490 Kč (běžně 57 990 Kč)
Kromě klasického nákupu stojí za zmínku i pronájem MacBooku Air, který vyjde na 569 Kč měsíčně. Díky tomu za tři roky používání zaplatíte jenom 20 484 Kč, místo částky 24 989 Kč. Jde tak o ideální volbu pro ty, kteří chtějí zařízení bez vysoké vstupní investice. Po celé 3 roky je MacBook navíc chráněný zárukou a pokud se s ním něco stane, Mobil Pohotovost vám po dobu záruční opravy půjčí náhradní MacBook zdarma.