MacBook Air je rekordně levný, sleva ale o půlnoci končí

Poslední šance pořídit MacBook Air jen za 23 989 Kč. Rekordní sleva 6 tisíc na nejlevnější MacBook v nabídce Applu v sobotu končí. Stejně tak se nabízí i poslední příležitost si ten stejný MacBook Air rekordně levně pronajmout jen za 349 Kč, kdy vás vyjde na pouhých 12 564 Kč.
Za lepší cenu se MacBook Air s čipem M4 ještě neprodával – jeho cenovka spadla pod 24 tisíc, pokud navíc u Mobil Pohotovosti využijete výkupní bonus dva a pul tisíce, dostanete se jen na 21 489 Kč (běžně 29 990 Kč). Pro získání bonusu stačí u MP prodat svůj stávající Mac.
Nejnovější MacBook Air je přitom nejvýhodnější notebook, který si můžete momentálně pořídit. Je lehký, skvěle zpracovaný a díky čipu M4 také mimořádně výkonný, na baterii přitom vydrží až 18 hodin.
Ještě o několik tisíc výhodnější je si MacBook Air M4 pronajmout. U Mobil Pohotovosti cena pronájmu klesla jen na rekordních 349 Kč měsíčně. To znamená, že za tři roky pronájmu zaplatíte za MacBook zaplatíte jen 12 564 Kč, tedy prakticky jen polovinu současné ceny.
Pronájem má přitom hned několik výhod. Nejenom, že je cenově výhodnější, ale také je celé 3 roky MacBook chráněný zárukou a pokud se s ním něco stane, Mobil Pohotovost vám po dobu záruční opravy půjčí náhradní MacBook zdarma. Po třech letech navíc nemusíte MacBook složitě prodávat, ale jednoduše ho vrátíte (klidně i běžně opotřebený) a opět si můžete pronajmout nový model.