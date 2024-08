Má na trhu místo telefon bez 5G? Nové Realme 13 4G to zkusí zjistit

Fotografie: Realme

Realme nadále rozšiřuje svou aktuální řadu 13, nyní o nově představené Realme 13 4G. Jedná se celkově o spíše větší telefon, přičemž to jde na vrub AMOLED displeji s 6,67". Potěší nejen Full HD+ rozlišení, ale i 120Hz obnovovací frekvence. V displeji je vidět malý průstřel pro čelní 16megapixelovou kamerku, který se však může softwarově zvětšit a zobrazit doplňkové informace, například týkající se nabíjení. Realme této funkci říká Mini Capsule, tentokrát ve verzi 2.0.

Pod kapotou je Snapdragon 685, který může být spjat s 8GB RAM a maximálně 256GB interní pamětí. Výrobce si zaslouží pochvalu, že v tomto modelu nasazuje nejnovější Android 14 společně s nadstavbou Realme UI 5.0. Případné zabezpečení má na starost čtečka otisků prstů na pravém boku. S ohledem na použitý procesor musíme bohužel konstatovat, že Realme 13 4G nepodporuje sítě 5G.

U fotoaparátů možná budete trošku zklamáni, avšak jsme v základní řadě. V tomto kontextu je 50Megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací obrazu vítaný a doufejme dostatečně kvalitní. Sekundární snímač je zde jen pro hloubku ostrosti. Baterie uvnitř telefonu má nepřekvapivě kapacitu 5 000 mAh a podporuje drátové nabíjení o maximálním výkonu 67 W. Nabití celého telefonu zabere 47 minut, do 50 % to mobil stihne za 19 minut. Zmiňme ještě přítomnost stereo reproduktorů nebo mírně zvýšenou odolnost IP64. V praxi to znamená kompletní odolnost proti prachu, dále mobilu nevadí déšť či postříkání vodou.

Nové Realme 13 4G míří do prodeje na indonéském trhu, kde se bude 256GB varianta nabízet za v přepočtu 5,5 tisíce korun i s daní. Dostupnost na dalších trzích není v tuto chvíli známa.