Luxusní, odolné a precizní, takové jsou nové notebooky ASUS ProArt P16 a PX13

Fotografie: ASUS

Jste profesionálem ve svém oboru? Pracujete jako tvůrce obsahu, například jako grafik, video editor nebo třeba fotograf? Právě pro tento segment zákazníků připravil ASUS produktovou řadu ProArt, která se chlubí vysokou přesností barevného podání. Tato řada zahrnuje různé typy zařízení, například notebooky, monitory, stolní počítače, základní desky, ale také pokročilé nástroje, například kalibrační zařízení.

Na mobilenet.cz se primárně věnujeme notebookům, a proto si představíme hned dvě novinky z říše notebooků právě z modelové řady ProArt – nekompromisní ProArt P16 (H7606) a kompaktnější ProArt PX13 (HN7306), který nejvíce ocení aktivní uživatelé, kteří jsou neustále na cestách a přesto nesnesou kompromisy.

ASUS ProArt PX13 (HN7306)

V dnešní době jsme si už zvykli na extra kompaktní notebooky s minimem konektorů, které jsou však napěchované moderním hardwarem. Problém spočívá v tom, že čím kompaktnější notebooky jsou, tím jsou také náchylnější na jakékoliv poškození a přicházejí o důležité konektory, které je nutné nahrazovat nevzhlednými huby. „Obrněné“ notebooky už zkrátka nejsou trendy. ASUS s modelem ProArt PX13 dokazuje, že odolný notebook zacílený na aktivní uživatele může vypadat dobře, bez ohledu na to, zda s ním budete pracovat venku nebo v kanceláři.

Začneme právě samotným hliníkovým tělem. To odolá dle certifikace MIL-STD 810H, což se může hodit například v tropickém prostředí na dovolené. ASUS ProArt PX13 díky prachovému filtru odolá prachu, písku i vzdušné vlhkosti do 95 %, problémem nejsou ani nárazy. Odolá i teplotám do -32 °C a vysokým nadmořským výškám. Výhodou je, že ASUS ProArt PX13 (HN7306) odolá i teplotním šokům, problémem nejsou ani teploty do 70 °C. ASUS se chlubí i speciální barvou Nano Black, která vzniká procesem eloxování, vytvářejícím nanomikropórovitou strukturu, která minimalizuje odrazy. Navíc je odolná vůči otiskům prstů. Notebook se chlubí rozměry 29,8 x 21 x 1,58–1,77 cm a hmotností 1,38 kg.

Konektorová výbava zahrnuje DCI-in, HDMI 2.1 FRL, 2× USB-C 4 (40 Gb/s), 3,5milimetrový jack, čtečku microSD UHS-II karet (312 MB/s) a dokonce i USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s). Z bezdrátové konektivity nesmí chybět podpora Wi-Fi 7. ASUS ProArt PX13 (HN7306) se chlubí reproduktory s certifikací Harman Kardon a podporují Dolby Atmos.

ProArt PX13 pochopitelně zaujme i 13,3palcovým ASUS Lumina OLED dotykovým panelem s přesným barevným podáním a ochranou zraku (DCI-P3: 100 %, Pantone Validated, TÜV Rheinland-certified), 3K rozlišením, poměr stran činí 16:10, jas 400 nitů (HDR 500 nitů). Displej kryje odolné sklo Corning Gorilla Glass a díky speciálnímu kloubu lze notebook používat i v režimu stan, stojan nebo v režimu tabletu. V různých aplikacích využijete i ovladač ASUS DialPad, což je hardwarový ovladač zabudovaný do touchpadu.

ASUS ProArt PX13 (HN7306) se pyšní certifikací NVIDIA Studio, je vybaven grafickým procesorem GeForce RTX řady 40 pro notebooky, který poskytuje vysoký grafický výkon. Jako procesor byl použit AMD Ryzen AI 9 HX 370 processor, k dispozici je až 2TB SSD disk (PCIe 4.0 SSD) a až 32GB paměť RAM (LPDDR5X RAM). Aby ASUS zachoval plynulý chod a nízkou teplotu zařízení, využívá tekutého kovu Thermal Grizzly, chlazení je přitom maximálně tiché, aby nerušilo uživatele při práci.

Uvnitř se nachází Windows 11 Pro, samozřejmě podpořený Copilotem. Velkým tématem dneška je AI, s tou se ASUS pochopitelně kamarádí, existuje i vlastní dedikovaný čip pro plně lokální AI výpočty. To ale není vše, díky nástroji StoryCube zvládnete i pokročilou správu digitálních zdrojů, postará se o uspořádání vašich fotografií i videí. Zaujme i funkce ASUS Adaptive Dimming, která využívá AI a upravuje jas obrazovky podle vaší přítomnosti. ASUS Adaptive Lock zachovává bezpečí vašeho prostoru a šetří energii zamknutím obrazovky, když jste pryč. AI využívá i MuseTree, která generuje obrázky na základě vašeho zadání.

Doporučená cena výrobcem za maximální konfiguraci činí 71 490 Kč, do prodeje vstupuje právě v těchto dnech.

ASUS ProArt P16 (H7606)

Pro ještě náročnější uživatele, a to jak na výkon, tak velikost zobrazení, je zde ASUS ProArt P16 (H7606). Jak už název napovídá, jedná se o 16palcový notebook, tentokrát už se 4K rozlišením (3 840 × 2 400 pixelů) a se 100% pokrytím barevného prostoru DCI-P3, opět dotykový s technologií ASUS Lumina OLED, poměrem stran 16:10 a stejným maximálním jasem 400 nitů, respektive 500 nitů v maximu při konzumaci HDR obsahu. Displej kryje odolné sklo Corning Gorilla Glass.

Uvnitř tepe 12jádrový procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, grafický výkon zajišťuje GeForce RTX řady 40 pro notebooky. V čem je ProArt P16 ještě lepší, je nabídka interního úložiště – počítat můžete až se 4TB SSD diskem, které je složeno ze dvou 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD. Operační paměť RAM může mít kapacitu až 64 GB (LPDDR5X). Už ze samotných specifikací jde hlava kolem a je jasné, na jaký segment zájemců tento notebook míří. Aby ASUS zachoval plynulý chod a nízkou teplotu zařízení, využívá tekutého kovu Thermal Grizzly, chlazení je přitom maximálně tiché, aby nerušilo uživatele při práci.

Co se týká konektorové výbavy, opět máte z čeho vybírat – na těle se nachází DCI-in, HDMI 2.1 FRL, USB-C 4, 2× USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2, čtečka karet SD Express 7.0 (985 MB/s) a kombinovaný audio konektor. Samozřejmě si poradí i s 8K video výstupem. ASUS ProArt P16 (H7606) se chlubí reproduktory s certifikací Harman Kardon a podporují Dolby Atmos, na těle má hned 6 reproduktorů.

Špičková výbava se vměstnala do těla s rozměry 35,5 × 24,7 x 1,49–1,73 cm, hmotnost činí stále velmi příjemných 1,85 kilogramů . Pokud si myslíte, že větší rozměry a větší úhlopříčka displeje jsou v tomto ohledu vykoupeny nižší odolností, pletli byste se – i ASUS ProArt P16 (H7606) se chlubí odolností dle vojenského standardu MIL-STD 810H, což znamená, že notebook zvládne teplotní šoky, práci ve vysoké nadmořské výšce, „nerozháže ho“ ani vysoká vzdušná vlhkost, prach či písek, pro to je vybaven prachovým filtrem.

Uvnitř ASUS ProArt P16 (H7606) se samozřejmě nachází systém Windows 11 Pro, který spolupracuje s Copilotem, uvnitř se nachází kompletní sestava nástrojů pro práci s AI. Grafici ocení i ovladač ASUS DialPad, což je hardwarový ovladač zabudovaný do touchpadu, který lze využít hned v několika aplikacích – například v nástrojích od Adobe, kde si můžete funkci fyzického tlačítka přizpůsobit dle vašich potřeb.

Doporučená cena výrobcem za maximální konfiguraci činí 97 490 Kč, do prodeje vstupuje právě v těchto dnech.