Loňské Samsungy Galaxy S21 před příchodem novinek výrazně zlevňují

Fotografie: Samsung

Výrazně výhodněji lze před příchodem novinek od Samsungu zakoupit vybrané telefony jeho loňské řady Galaxy S21. Do konce února nebo do vyprodání zásob lze pořídit i zvýhodněné balíčky skládacích smartphonů, například ikonický Samsung Galaxy Z Fold3 5G společně s Galaxy A52s nebo Samsung Galaxy Z Flip3 se sluchátky Galaxy Buds Live. Při odkupu starého telefonu vyjde nákup těchto zařízení ještě výhodněji. Akce probíhá od 1. do 28. února 2022 na e-shopu samsung.cz a u vybraných obchodních partnerů.