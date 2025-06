Líbí se vám Apple Watch, ale chcete Android? Vivo (prý) brzy přijde s řešením

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Přijde vám to „na hlavu“? Možná, ale opravdu existují i tací, kterým se Apple Watch líbí, ale nechtějí iPhone. Na podobné řešení by mohlo (brzy) odpovědět Vivo, konkrétně s příchodem jejich nové „skládačky“ Vivo X Fold 5, na kterou pravidelně láká svými teasingy. Vivo například slibuje, že hodinky budou zrcadlit příchozí hovory a SMS zprávy, rovněž půjdou synchronizovat i zdravotní měření. Telefon by měl podobným způsobem zvládat ovládání sluchátek AirPods, tedy například aktivovat prostorový zvuk. Vivo jde dále a slibuje podporu sdílení informací skrze platformu iCloud, která je rovněž pevně svázána s ekosystémem od Applu. Třešničkou na dortu poté bude zrcadlení obsahu displeje MacBooku.

Dle dosavadních informací lze tipovat, že Vivo investovalo do speciální emulátorové vrsty, která bude simulovat, že se daný produkt opravdu páruje s produktem od Applu. Z minulosti už však víme, že se Applu podobné zásahy (docela oprávněně) nelíbí, naposledy jsme takto byli svědky vzniku a zániku možnosti posílání iMessages z Androidu, v tomto ohledu byl aktivní například Nothing.

Kdyby nešlo o „zneužívání“ značky Apple, dost možná bychom věřili tomu, že by to mohlo fungovat. V tomto případě se však domníváme, že pokud vůbec Vivo s funkčním řešením přijde, bude jen otázkou času, než se Apple postará o ukončení. To však neznamená, že Vivo patřičně nevyužije mediálního zájmu, protože, jak už víme, i špatná reklama je reklama. Jisté je, že uzavřenost ekosystému produktů od Applu má svůj důvod – odchází se jen velmi těžko.