Levnější verze povedených sluchátek OnePlus Buds Pro na dosah?

Nedávno představená sluchátka OnePlus Buds Pro, která jsme v našem podrobném testu pochválili za zvýšenou odolnost, kvalitní zvuk či podporu ANC, by se mohla podle leakera Maxe Jambora dočkat zhruba o třetiny levnější alternativy. Ani těmto sluchátkům nemá scházet podpora aktivního potlačení hluku, o co by naopak uživatelé mohli v rámci úspor přijít, je podpora bezdrátového nabíjení. Prozatím není jasné, jak přesně bude OnePlus chystaná sluchátka nazývat.

1+ is working on a new - lower priced - pair of headphones with ANC. Some sort of Lite edition of the Buds Pro



I really like the Buds Pro so I am curious what those cheaper ones have to offer