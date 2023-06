Brzy by se měla ukázat sluchátka OnePlus Nord Buds 2R. Čím chtějí uchvátit svět?

Fotografie: OnePlus

OnePlus se, jak informuje gsmarena.com, připravuje na uvedení ještě dostupnější verze sluchátek Nord Buds 2, která se bude jmenovat jednoduše Nord Buds 2R. Stát by se tak mělo už 5. července, což víme díky tomu, že už mají sluchátka svou vstupní stránku na Amazon India. Přinesou stejný design jako Nord Buds 2, ale pravděpodobně bez aktivního potlačení hluku, aby se jejich cena udržela co nejníže.

OnePlus Nord Buds 2r launching on July 5th in India.#OnePlus #OnePlusNordBuds2r pic.twitter.com/bvA2y1bYN0 — Mukul Sharma (@stufflistings) June 23, 2023

Buds 2R budou k dispozici v modré a černé barvě a mohou být na základě spekulací uvedeny na trh s cenovkou 2 000 indických rupií. To by mimochodem znamenalo asi jen 540 korun v přepočtu bez daně (s ní pak asi 650 Kč). Zda se dostanou i mimo indický trh není aktuálně jasné. Očekává se nicméně, že sluchátka by mohla debutovat současně se smartphonem OnePlus Nord 3, o němž si můžete přečíst vše, co víme, prostřednictvím našeho aktualizovaného vlákna. Nalákat vás můžeme na to, že by měl nabídnout nadstandardní výkon procesoru Dimensity 9000, a to společně s až 16GB operační pamětí, stejně jako 6,74" AMOLED displej.