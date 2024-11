Levnější brýle Apple Vision Pro? Klíčem k dostupnosti se má stát iPhone

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Příchod chytrých brýlí Apple Vision Pro doprovodila menší cenová kontroverze. Mnohé i zaryté fanoušky Applu totiž zaskočila prémiová cena přesahující 100 tisíc korun. Sám Apple, respektive jeho CEO Tim Cook, považuje brýle za unikátní produkt, který osloví tzv. early adopters – zákazníky, kteří touží po nejnovějších technologiích a jsou ochotni si za ně také náležitě připlatit. Zároveň je ale zřejmé, že se Apple Vision Pro, už jen kvůli ceně, nikdy nestanou masovým produktem, jako jsou iPhony, iPady či Apple Watch.

V Applu si to uvědomují a podle zdrojů Marka Gurmana z agentury Bloomberg proto zvažují jinou cestu. Vize levnějších Apple Vision tak dostává konkrétnější obrysy.

Mark Gurman z agentury Bloomberg, který myšlenku cenově dostupnějších brýlí již dříve nadhodil, se vycházejíc ze svých zdrojů domnívá, že by Apple mohl vytvořit chytré brýle, jimž by výpočetní výkon propůjčil iPhone. Vzhledem k výkonu moderních čipsetů iPhonů, které jsou v podstatě „naddimenzované“, se to jeví jako docela reálné. Veškerý výkon by brýlím zprostředkovával připojený iPhone, zatímco samotné brýle by disponovaly displeji a baterií, která by mohla možná být integrovaná přímo v nich.

Apple Vision Pro je náhled do virtuální budoucnosti, která tu ještě není

Tomuto přístupu by mohla odpovídat i zpráva renomovaného analytika Ming-Chi Kua. Podle něj se produkce cenově dostupnějších brýlí Vision Pro odsunula na rok 2027 a v roce 2025 Apple představí pouze novou verzi (stejně drahou či dražší) brýlí s čipsetem M5. Představa chytrých brýlí Apple, které by využívaly iPhone pro svůj chod, je lákavá, zejména pokud by se prodávaly za výrazně nižší cenu než současný model. Takovéto řešení by totiž mohlo zpřístupnit technologii Apple Vision Pro širšímu publiku a zároveň by se elegantně vyřešil problém s vysokou cenou.