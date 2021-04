Lepší Nokie na dohled? Model X50 má mít nový Snapdragon a 108Mpx fotoaparát

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nokia nedávno představila zcela inovované portfolio skládající se z řad C, G a X, přičemž poslední jmenovaná má být ta nejvyšší. Oficiálně jsme se však dočkali pouze novinek Nokia X10 a Nokia X20, které výbavou sahají maximálně do nižší střední třídy. Naděje na lépe vybavenou Nokii však přeci jen máme, naznačují to nové spekulace, které přináší nokiapoweruser.com.

V přípravě by údajně měla být Nokia X50, která má hned několika prvky výbavy zaujmout. V prvé řadě tu máme 6,5palcový displej s jemným Quad HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou má být nasazen Snapdragon 775 postavený na 5nm výrobním procesu. Že jste o něm ještě neslyšeli? Není divu, prozatím nebyl představen. Předpokládá se však, že půjde o nástupce oblíbeného Snapdragonu 765G. Na každý pád by mělo jít o dostatečně výkonné řešení, které by telefon katapultovalo do vyšší střední třídy.

Až neuvěřitelně zní informace o fotoaparátech. Na zadní straně jich má být celkem pět: 108megapixelový snímač, teleobjektiv, ultraširokoúhlý fotoaparát, makro objektiv a portrétní fotoaparát. Sestava působí nekompromisně, až máme pochyby, zda nejde jen o vysněné specifikace. Výbavu prozatím uzavírá baterie s nadprůměrnou kapacitou 6 000 mAh. Na potvrzení lákavých specifikací si budeme muset ještě počkat, premiéra je v plánu nejdříve během 3. čtvrtletí roku 2021.