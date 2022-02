Lenovo Tab P12 Pro v redakci. Cílí na náročné uživatele

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Trhu s tablety dominuje Apple, to však neznamená, že konkurence je neumí nebo na ně zanevřela. Sebevědomou cestou se vydala i značka Lenovo, která loni představila tablet bez kompromisů pro náročnou klientelu. My se v dnešních dojmech zaměříme na to, jak koncept prémiového tabletu funguje v praxi.

Kovový elegán

Ihned po vybalení tablet zaujme neuvěřitelně tenkým profilem 5,63 mm. Další rozměry již odpovídají tomu, že je tablet opatřen 12,6" panelem – 285,61 × 184,53 mm. Displej nabídne rozlišení 2 560 × 1 600 px, jde o AMOLED panel (Dolby Vision a HDR10+) s obnovovací frekvencí 120 Hz, rozložením 16:10 a jasem 600 nitů. Barevné podání je jedním slovem fantastické, barvy syté, černá je černá a na displej je zkrátka radost pohledět. Lepší by mohly být jen pozorovací úhly, kdy při pohledu ze strany dochází k menšímu zkreslení barevného podání. Rámečky zobrazovač stále nějaké má, ovšem výřezu se obávat nemusíte.

Tělo je hliníkové, což ještě více umocňuje prémiový dojem z používání. Hmotnost není přemrštěná – 565 gramů. Na zadní straně nalezneme antény pro Wi-Fi, případně 5G, stejně tak i speciální magnetický PIN pro uchycení a nabíjení pera Precision Pen 3 se schopností rozeznat 4 000 úrovní přítlaku. Tím můžete ovládat prostředí, zapisovat poznámky i nechat převádět psaný text na digitální. Pero reaguje okamžitě, psaní je pohodlné a zápisky se na velkém displeji vyjímají.

Možná vás překvapí, že pero se nabíjí na zadní straně. Nám to přijde jako fajn nápad. Když pero nepotřebujete, stane se z něj takový malý stojánek, díky kterému se třeba lépe zadává text, v poloze tabletu na šířku. Ale nebojte, pero se dokáže přichytit i k boku tabletu (levému). Pero je součástí balení, což potěší. Má i jedno mechanické tlačítko, kterým můžete spouštět nabídku, která slouží jako rozcestník pro práci s perem. Samozřejmě umožní spustit poznámkový blok, to ale není vše, umí se přepnout do režimu ukazovátka, případně jím lze dělat screenshoty vybrané části obrazovky.

Výkon zajištěn

Tablet můžete zabezpečit otiskem prstu, čtečka je na horní hraně, stejně tak i obličejem. Potěší čtveřice reproduktorů od JBL s podporou Dolby Atmos. Hrají opravdu hlasitě a jsou velmi kvalitní. Baterie s kapacitou 10 200 mAh zajistí výdrž zhruba 11 hodin procházení webových stránek, případně zhruba 13 až 14 hodin při přehrávání videa. Velmi nás těší, že tablet podporuje 45W nabíjení (Qualcomm Quick Charge 4.0), avšak v balení dostanete adaptér s maximálním výkonem 30 W. I s ním však nabití zabere „jen“ cca 2 hodiny, což je při takto velké kapacitě stále velmi dobrý výsledek.

Tento model je osazen Snapdragonem 870, sekunduje mu 256 GB interní paměti a 8 GB RAM, existuje však i varianta s 6+128 GB. Nejde sice o to nejlepší na trhu, ale pro potřeby i náročného uživatele jde o dostatečné řešení. Tablet je extrémně rychlý, k zásekům nedocházelo za celou dobu testování, reakce byly vždy okamžité. V AnTuTu si Lenovo Tab P12 Pro vysloužil více než 610 tisíc bodů. Systémem je přitom Android ve verzi 11. Lenovo garantuje, že dorazí i Android 12, ovšem další aktualizaci již neslibuje, pouze pravidelné bezpečnostní aktualizace až do roku 2024.

A další...

K dispozici je i volitelně dokoupitelná klávesnice Lenovo KB-Q704-1. Nabízí touchpad i standardní rozložení a připojuje se skrze POGO piny, přičemž komunikace probíhá prostřednictvím Bluetooth 5.1. Poslouží i jako stojánek a má vlastní 400mAh baterii, která zajistí až 10hodinovou výdrž, než začne čerpat energii z tabletu. Klávesnice je prozatím omezeně dostupná, nám na test nedorazila, v případě že se tak stane, tak ji samozřejmě zařadíme i do recenze.

Zastavíme se také u fotoaparátů. Na zadní straně jsou hned dva: 13 Mpx snímač s automatickým ostřením a 5Mpx ultraširokoúhlý snímač. Přední strana je osazena selfie kamerou s 8 Mpx, která je doplněná ToF senzorem, který zlepšuje zabezpečení obličejem. To funguje poměrně dobře, ale zabere delší čas než odemknutí otiskem prstu fungující bezchybně, proto jsme zabezpečení obličejem po pár hodinách zase vypnuli. Kvalita zadních fotoaparátů je dobrá, pro potřeby tabletu více než dostatečná. Místo telefonu/kompaktního fotoaparátu jej na dovolené zřejmě používat nebudete, ovšem na nafocení důležitých dokumentů či pár fotek z jednání jde o solidní kombinaci.

Tablet je k dispozici u vybraných prodejců za zhruba 23 tisíc korun. Není to málo, na druhou stranu jde o prémiový tablet, který zaujme displejem, výkonem i zpracováním. A pokud budete mít štěstí, můžete jej vyhrát v naší nové soutěži, kterou s Lenovem pořádáme u příležitostí letošního ročníku veletrhu MWC.