Lenovo nabízí lákavé slevy na tablety ve spolupráci s e-shopem CZC

Fotografie: CZC.cz

S akční nabídkou na tablety všech cenových i výkonových tříd přichází společnost Lenovo ve spolupráci s internetovým obchodem CZC.cz. Slevové kódy pro čtenáře Mobilenet sníží pořizovací cenu nových tabletů až o 800 Kč.

Tablety Lenovo si v posledních letech vydobyly velmi solidní renomé, a to mimo jiné díky výbornému dílenskému zpracování, solidní softwarové nabídce i příznivým cenám ve srovnání s konkurenčními zařízeními „profláklejších“ značek. Lenovo přitom patří mezi výrobce s desítkami let zkušeností zejména v příbuzném oboru notebooků, a tak i zájemcům o dotykové tablety má rozhodně co nabídnout.

Aktuální akční nabídka zahrnuje dvojici slevových kódů, které nové tablety od Lenova zlevní o 300, respektive 800 korun. Platnost obou kódů je do 20. února 2022, takže je využijete třeba v případě, že si chcete vychutnat sledování olympiády v klidu a pohodě na novém zařízení. Sportovní fanoušky může těšit také to, že jako dárek k nákupu všech akčních tabletů od společnosti Lenovo dostanou poukaz na tříměsíční předplatné televizní nabídky O2 TV Sport Plus.

Slevový kód LEV300 ve výši 300 Kč lze aplikovat na cenově dostupnější tablety z produktových řad M8 a M10. Ty jsou ideální zejména pro děti, které nadále oscilují mezi prezenční a distanční výukou, pro běžnou kancelářskou práci a prohlížení webu, uplatní se ovšem také jako multimediální centrum domácnosti. Desetipalcové panely řady M10 spolu s podporou zvukového standardu Dolby Atmos oceníte zejména při přehrávání filmů, seriálů nebo videí z internetu.

Druhý slevový kód LEV800 je možné využít pro nákup luxusnějších jedenáctipalcových tabletů Smart Tab 11 a P11 PRO. Jejich aktuální cenu na internetovém obchodě CZC.cz tím ponížíte o 800 Kč. Lenovo Yoga Smart Tab 11 je skvělou alternativou k levnějším iPadům, disponuje osmijádrovým procesorem, 4 GB operační paměti a 2K Dolby Vision displejem s rozlišením 2000 x 1200 bodů. Dvojice tabletů řady Lenovo TAB P11 PRO s rozlišením 2560 x 1600 bodů je pak určená zejména pro profesionální práci a v nabídce jsou rovnou včetně užitečné externí klávesnice a stylusu Precision Pen 2.