Legendární Pocophone F1 se dočká nástupce. Má nabízet perfektní displej

Pamatujete na rok 2018? Tehdy i na český trhl vtrhl Pocophone F1 od Xiaomi. Telefon s velmi agresivní cenou, který lákal především na kvalitní displej a procesor Snapdragon 845. Připomeňme, že tento procesor byl v roce 2018 nasazován pouze u vlajkových modelů a Pocophone F1 jej z ničeho nic přenesl do střední třídy s cenou kolem 10 tisíc korun, v závislosti na zvolené paměťové variantě. Není divu, že byl o mobil velký zájem, a to zejména ze strany těch, kteří hledali maximální možný výkon.

V následujících letech, zejména pak v loňském roce 2020, jsme se dočkali hned několika novinek od značky Poco, avšak nikdy nešlo o nástupce původního Pocophonu F1. Klasické Poco F2 by však mohlo dorazit letos. Naznačuje to oficiální video zveřejněné na Twitteru, které bilancuje působení značky po celém světě. V samotném závěru se v titulcích párkrát na krátký okamžik objeví nápis F2. Je velmi pravděpodobné, že výrobce pomalinku připravuje půdu pro nástupce.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!



Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.



While we enjoy, let us look back at everything we've achieved together! Thank you ❤️ pic.twitter.com/K0432jSj8B