Které smartphony LG se brzy dočkají aktualizace na nejnovější Android?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Smutný odchod jihokorejského LG ze světa mobilních telefonů nebyl vzhledem k dlouhodobě skomírajícím prodejům nijak velkým překvapením, přesto však nejednoho nadšence do technologií zamrzel. Neznamená to však, že by majitelé smartphonů LG v daný moment přišli o veškerou podporu ze strany výrobce a nedočkali se již žádného nového updatu, ať už operačního systému či bezpečnostních záplat.

Na jihokorejských stránkách společnosti LG, lge.co.kr, se nedávno objevil seznam zařízení, která obdrží nejnovější Android 12, a to již ve druhém čtvrtletí letošního roku. Konkrétně se jedná o LG Q92, LG V50 ThinQ a LG V50S ThinQ. LG Q52, LG Wing a LG Velvet (který již Android 12 dostal) mají pro změnu přislíbeny nové bezpečnostní záplaty.

Jelikož se jedná o domácí (jihokorejské) stránky, objeví se zmíněné aktualizace nejprve na jihokorejském trhu. V seznamu také nefiguruje LG V60 ThinQ, které se v Jižní Koreji oficiálně nikdy neprodávalo. Androidem 12 to navíc údajně nekončí. Proslýchá se totiž, že někdy v průběhu třetího čtvrtletí letošního roku by se mohly dva telefony dočkat aktualizace na Android 13, mezi nimi má být stylové LG Velvet a originální „transformer“ LG Wing, jenž v naší podrobné recenzi obdržel ocenění Inovátor.