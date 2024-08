Konečně designová změna? Uniká vzhled Redmi Note 14 Pro

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi chystá po několika letech zásadní revizi vzhledu svých klíčových telefonů ve střední třídě, které jsou začleněny do řady Redmi Note. Naznačují to informace serveru techboilers.com, který sdílel ukázkový render, jak by mohl vypadat model Redmi Note 14.

Možná podoba Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Můžeme vidět, že hlavní změny se odehrají na zádech telefonu. Xiaomi patrně výrazně přepracuje modul pro fotoaparáty. Ten již nebude mít prostor u jednoho z rohů, ale přemístí se více do středu a dostane elipsovitý tvar. Pokud skutečně hledíme na Redmi Note 14 Pro, lze na něm rozpoznat trojici objektivů, což je vcelku očekávané. Další varianty samozřejmě mohou mít rozdílné fotoaparáty a ve výsledku i jejich počet. Pojítkem by však měl být právě design modulu.

Prozatím není příliš známo ohledně výbavy. Spekuluje se však, že výkon by měl této řadě primárně dodávat solidní procesor Snapdragon 7s Gen 3 a displej s 1,5K rozlišením. Premiéra této řady by mohla proběhnout na sklonku letošního roku, případně začátkem roku 2025.