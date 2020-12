Máte SIM od T-Mobile? Ode dneška využíváte neomezený internet zcela zdarma

Fotografie: pixabay.com

Vánoční svátky jsou každoročně ideální příležitostí přinést zákazníkům dárky, což platí i pro trojici českých operátorů. Bohužel jejich představa o dárcích se zpravidla výrazně liší od toho, co by si přáli zákazníci. Světlou výjimkou budiž letošní nadílka od operátora T-Mobile, který se rozhodl naservírovat neomezená data pro všechny, bez rozdílu a zcela zdarma. Vánoční akce začala platit právě dnes a neomezená data si všichni zákazníci T-Mobile i Twist karet budou moci užívat až do silvestrovské půlnoci.

Operátor vše maximálně zjednodušil a službu svým zákazníkům automaticky zapnul, aniž by se o cokoliv museli starat. Stejně tak operátor neomezená data také vypne. Dejte si pouze pozor na to, že v prvních minutách roku 2021 již neomezená data nebudou v platnosti, vy tak budete využívat svůj tradiční balíček, případně vám bude účtován poplatek za počet stažených MB.

Pakliže hodláte vánoční svátky trávit v zahraničí, konkrétně v zemích EU, získáte navíc 2,2 GB dat zcela zdarma. Vhod přijde také informace, že odchod Velké Británie z EU se prozatím v ceníku nijak neprojevuje, platí tedy nadále podmínky, jako kdyby Velká Británie byla v EU. V praxi to znamená, že můžete využívat všechny své jednotky jako doma.

Klíčové informace