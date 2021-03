Jedna z nejpopulárnějších služeb Microsoftu obsahuje kritickou chybu

Microsoft vyzývá všechny své zákazníky, aby okamžitě nainstalovali nejnovější záplaty, a chránili se tak před skupinou velmi sofistikovaných hackerů, kteří se snaží aktivně zneužít zranitelnosti nultého dne v Exchange Serveru.

Microsoft has detected multiple 0-day exploits being used to attack on-premises versions of Microsoft Exchange Server in limited and targeted attacks. Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) attributes this campaign with high confidence to HAFNIUM. https://t.co/tdsYGFICML