Malware zneužívající technologii Microsoft má už více než 2 000 obětí

Útoky probíhají v několika fázích. Cílem některých kroků je vyhnout se odhalení bezpečnostními technologiemi, některé načítají další části útoku z řídícího serveru a další fáze se zaměřují na to, aby hrozba mohla v počítači škodit dlouhodobě a nevzbudila pozornost. Útočníci chtějí útoky automatizovat a mít možnost je průběžně měnit a vylepšovat, takže malware stahuje a spouští z C&C serveru další soubory.

Doposud bylo identifikováno 2 170 obětí. Nejvíce jich pochází ze Spojených států, následuje Kanada a Indie. Oběti jsou ale hlášené také z České republiky.

„Je potřeba si uvědomit, že digitálním podpisům u souborů nelze slepě důvěřovat. Nová kampaň Zloader zneužívá ověřovací technologii Microsoft ke krádeži citlivých informací. Útočníci, pravděpodobně skupina MalSmoke, se zaměřují na krádeže přihlašovacích údajů a soukromých informací. Zatím víme o více než 2 000 obětech ze 111 zemí. Útočníci věnují značné úsilí, aby se vyhnuli obranným mechanismům a své metody každý týden aktualizují. Uživatelé by proto měli použít aktualizaci technologie Microsoft Authenticode,“ říká Pavel Krejčí, Security Engineer v kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.

