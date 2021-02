Experti objevili počítačový virus, který se dostane i do odpojených sítí

Fotografie: pixabay.com

Lazarus je jednou z nejaktivnějších kyberzločineckých skupin současnosti. Přinejmenším od roku 2009 se podílí na rozsáhlých kampaních v oblasti kybernetické špionáže, ransomware útocích, a dokonce i útocích namířených proti obchodování s kryptoměnami. Zatímco v posledních letech se Lazarus zaměřoval především na finanční instituce, zdá se, že začátkem roku 2020 svoje „portfolio“ rozšířil o společnosti a instituce v obranném průmyslu.

Na začátku je promyšlený phishingový útok

Bezpečnostní experti společnosti Kaspersky se o této kampani dozvěděli poté, co byli vyzváni, aby pomohli vyřešit bezpečnostní incidenty a zjistili, že se daná organizace stala cílem nového backdooru (jde o typ malwaru, který umožňuje vzdáleně zcela ovládat napadené zařízení). Zadní vrátka ThreatNeedle se skrytě pohybují infikovanými sítěmi a sbírají důvěrné informace. Doposud tento backdoor napadl organizace více než v tuctu zemích světa.

Do společnosti se infilturje prostřednictvím phishingu: oběti dostávají e-maily, které obsahují škodlivou přílohu ve Wordu nebo odkaz, který vypadá, že vede na server dané společnosti. E-maily se často tváří jako zprávy s naléhavou informací o pandemii COVID-19 a údajně pocházely od respektovaného zdravotnického centra. Jakmile oběť otevře škodlivý dokument, malware se stáhne do jejího zařízení a zahájí proces infiltrace společnosti. Backdoor ThreatNeedle použitý v této kampani patří do rodiny malwaru známého jako Manuscrypt, který vyvinula skupina Lazarus a dříve byl zachycen při útocích na kryptoměny. Po instalaci je ThreatNeedle schopen získat naprostou kontrolu nad zařízením oběti, což znamená, že může provádět vše od manipulace se soubory až po provádění příkazů zaslaných od vzdáleného řídícího serveru.

Malware se dostane i do odpojených sítí

Jednou z nejzajímavějších technik v této kampani je schopnost skupiny Lazarus získávat data jak z firemních IT sítí (tedy sítí, na kterých jsou připojeny firemní počítače s přístupem k internetu), tak ze sítí s omezeným provozem (jde například o síť, na kterou jsou napojena kriticky důležitá zařízení a počítače s velmi citlivými daty, a tudíž nejsou zároveň připojena k internetu). Podle přísných pravidel jedné z napadených společností nesmí existovat mezi těmito dvěma typy sítí žádné propojení a nesmějí si navzájem předávat informace. Správci IT, kteří mají na starosti bezproblémový chod všech sítí v dané firmě, se však mohou připojovat k oběma sítím. Skupině Lazarus tak stačilo získat kontrolu nad počítačem administrátora a poté přenastavit firewall, aby se mohla dostat do sítě s omezeným provozem a odtud ukrást citlivá data.

„Lazarus byl asi nejaktivnějším tvůrcem kyberbezpečnostních hrozeb v roce 2020 a nezdá se, že by se na tom mělo v dohledné době cokoli změnit. Už v lednu letošního roku tým pro analýzu bezpečnostních hrozeb společnosti Google oznámil, že odhalil backdoorové útoky skupiny Lazarus na analytiky bezpečnosti. Očekáváme tedy, že se v budoucnu objeví víc případů, při kterých se bude používat backdoor ThreatNeedle, a dáme si na ně pozor,“ říká Seongsu Park, vedoucí analytik týmu pro globální výzkum a analýzu (GReAT) společnosti Kaspersky.

„Lazarus není jen velmi aktivní, ale také hodně sofistikovaný. Nejenže dokázal překonat segmentaci sítě, ale také provedl rozsáhlou analýzu, aby mohl vytvořit velmi dobře personalizované a efektivní phishingové e-maily (tzv. spear phishing) a připravil vlastní nástroje k stahování a ukládání ukradených dat na vzdálený server. Protože se různé organizace nejen v obranném průmyslu stále více zabývají možností práce na dálku, a jsou tím pádem i zranitelnější, je důležité, aby přijaly zásadnější bezpečnostní opatření na ochranu před těmito typy pokročilých útoků,“ dodává Vyacheslav Kopeytsev, bezpečnostní expert společnosti Kaspersky ICS CERT.

Podrobnosti o škodlivé kampani ThreatNeedle si můžete přečíst na webu Kaspersky ICS CERT. Podrobný popis útoku obsahuje i článek na securelist.com.