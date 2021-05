Jak vypadá rybář v 21. století? Loví iPhone 12 pomocí MagSafe a prutu s magnetem

Berlínský majitel iPhonu 12 Pro byl svědkem zcela nového způsobu využití magnetického konektoru MagSafe. Poté, co jej nešťastnou náhodou upustil do vodního kanálu, přišel jeho kamarád, vývojář Frederik Riedel, s originálním nápadem, jak iPhone 12 Pro „vylovit“. Na místo činu proto přinesl improvizovaný rybářský prut s magnetem místo návnady a vhodil jej do bahnité vody.

Telefon uvíznutý zhruba v metrové hloubce se díky technologii MagSafe, respektive miniaturním magnetům pod skleněnými zády, přichytil k magnetu na prutu a byl zachráněn. Po úspěšném výlovu se navíc ukázalo, že je mobil stále naživu a i přes několikahodinový pobyt pod hladinou měl stále takřka plnou kapacitu (dříve nabité) baterie. Kuriózní je, že se při záchraně iPhonu podařilo vylovit také herní konzoli Nintendo Switch. Tu se však již bohužel zprovoznit nepovedlo.

would’ve never thought that we could recover it from the canal. turns out, the new iPhones have built-in canal-recovery-technology™️. Hard to believe this happened at 3am this morning. The phone still works and battery was almost full after hours in the canal. thread in quote 👇 https://t.co/rqo30RLIan pic.twitter.com/mR52a7H6lt