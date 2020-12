Apple řeší problémy s Qi bezdrátovým nabíjením iPhonů 12

Redaktor Ben Lovejoy z 9to5mac.com zpozoroval u iPhonu 12 nevšední problém s bezdrátovým nabíjením na podložkách standardu Qi. V jeho případě se iPhone 12 zpočátku bez problémů nabíjel na všech třech bezdrátových nabíječkách, které testoval, postupně však funkce bezdrátového (Qi) nabíjení přestala fungovat.

Charging the iPhone 12 with a Qi charger is spotty. Occasionally, the phone will fail to charge from one at all until it is restarted. I never encountered this with my Xs.