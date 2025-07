Jak se budou chovat a vypadat nové notifikace „Live Updates“ v Androidu 16?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z velkých novinek operačního systému Android 16 budou takzvané Live Updates (Živé aktualizace), které jsou obdobou funkce Live Activities z iOS. Jedná se v podstatě o vylepšené notifikace, které ukážou více informací v návaznosti na aktuální dění bez nutnosti aplikaci jako takovou spustit v „plnohodnotném“ režimu.

Google se novinkou v rámci I/O náležitě pochlubil a ukázal, co všechno Live Updates dokáží ve spojení s aplikacemi, jako je Uber Eats, Waymo nebo Mapy Google. Nyní, na stránce určené pro vývojáře (viz android.com), přidává další detaily o tom, jak bude novinka fungovat. Tato forma notifikací je konkrétně navázána na tři aspekty, které by měla splňovat:

Živá aktualizace musí odkazovat na aktivní dění s konkrétním začátkem i koncem a neslouží k zobrazování událostí z minulosti ani těch, které ještě nezačaly (pokud nejsou bezprostředně před spuštěním). Je důležité, aby nebyla „zneužívána“ jen pro zrychlený přístup k funkcím aplikace, k čemuž slouží widgety nebo třeba vlastní dlaždice v rychlém nastavení. Jejím smyslem je dynamicky reflektovat aktuální stav.

Většina živých aktualizací by měla být spouštěna explicitně uživatelem. Jedná se například o spuštění navigace nebo přivolání si odvozu. Live Updates by se neměly objevovat pro zobrazení běžných informací z prostředí uživatele, jeho zájmů nebo budoucích událostí, ani by neměly být aktivovány třetími stranami. Existuje také výjimka: pokud si uživatel zakoupí lístky na let nebo koncert, živá aktualizace se může zobrazit automaticky v okamžiku, kdy je událost bezprostřední. Pokud však uživatel explicitně chce sledovat událost na pozadí, jako je sportovní zápas, můžete Live Updates použít s možností vypnutí.

Živá aktualizace by měla být zobrazena pouze tehdy, pokud si aktivita žádá neustálou pozornost uživatele. Když má uživatel značný přínos z toho, že jediným pohledem zjistí aktuální stav vývoje dané aktivity. Je ideální pro aktivity, které přecházejí z běžného oznámení do živé aktualizace. Například, palubní vstupenka může být oznámením mnoho hodin před letem, ale živou aktualizací se stane až ve chvíli, kdy uživatel naléhavě potřebuje informace, jako je příjezd na letiště nebo začátek nástupu. Naopak, sledování balíčku živou aktualizací není vhodné, protože uživatel nepotřebuje neustále sledovat jeho stav.