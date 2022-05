Jak mohou sluchátka s ANC zpříjemnit cestování letadlem?

Fotografie: Bose

Už od roku 1963 nabízely letecké společnosti cestujícím na palubách audio nahrávky s využitím speciálních náhlavních souprav, které vypadaly jako stetoskopy. Koncem 70. let začali přepravci instalovat sluchátka elektronická. Amar Bose, profesor na Massachusetts Institute of Technology, si v roce 1978 na palubě letu z Curychu do Bostonu uvědomil vliv hluku, který znepříjemňuje cestování letadlem. Když si tehdy Dr. Bose nasadil sluchátka, byl nadšený a zároveň zklamaný. Elektronická sluchátka poskytovala vynikající zvuk, ale hlučná kabina letadla zážitek rušila.

Amara Bose napadla tehdy geniální myšlenka – s pomocí základní fyziky vymyslel náhlavní soupravu s mikrofonem snímajícím vnější ruchy a také elektroniku, která dokázala tyto zvuky eliminovat. Tak se zrodila první sluchátka s technologií, která je dnes známá pod označením ANC (Active Noise Cancelling). Sluchátka s potlačením okolních ruchů se postupem času stala nesmírně populárními a dnes je jich na trhu nepřeberné množství mnoha značek. Neumí sice eliminovat kopání dítěte sedícího za vámi ani zápach z jídla, ale řeší čtyři problémy letecké dopravy.

Problém 1: Hluk kabiny

Amara Bose obtěžoval při poslechu hudby během letu všudypřítomný hluk kabiny letadla. Kombinace zvuku motorů, poryvů větru a hučení klimatizace vytváří neustálý bílý šum, který ruší vnímání hudby či filmů. To je důvod, proč jsou dnes sluchátka s aktivním potlačením okolních ruchů v letadlech tak rozšířená jako notebooky nebo šálky na kávu. Bezdrátová sluchátka, která Amar Bose světu představil, byla průkopníkem technologie ANC.

Problém 2: Hlasití cestující

Cestovní agentura Agoda se nedávno zeptala více než 10 000 cestovatelů po celém světě, co považují za nejhorší zlozvyky během cestování. Nejvíc tazatelů má problém s hlukem spolucestujících. Cestující nikdy nemohou nikdy spolehlivě vědět, koho bude v jejich okolí sedět, a proto se vyplatí si přibalit sluchátka s aktivním potlačením okolních ruchů.

Problém 3: Stres z létání

Podle Anxiety and Depression Association of America se 20 procent obyvatel USA tak moc bojí létání, že se vyhýbá dovoleným nebo dokonce zaměstnání, které vyžaduje cestování. Sluchátka s potlačením hluku umožní vytvořit si osobní tichý prostor, který pasažérům pomůže stres lépe zvládnout. Podle článku na TheHealthy může mít hudba vliv na zpomalení tepové frekvence, rychlosti dýchání a snížení úrovně emočního stresu. Ve studii z roku 2017 (dostupné na thehealthy.com) zjistili britští neurovědci, že konkrétní skladba může snížit úzkost dokonce až o 65 %. Vyzkoušet mohou například seznam konkrétních 10 nahrávek na Spotify sestavených Melanií Curtin, které pomáhají výrazným způsobem odbourat stres.

Problém 4: Potíže s relaxací

Během letu jsme neustále obklopeni lidmi, slyšíme důležitá oznámení v kabině, zvuky šustících pytlíků, upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy či vozíku s nápojovým servisem. Sluchátka s ANC pomohou vytvořit osobní zónu klidu, která přispěje k pohodlnému cestování.