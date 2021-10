Jak fotí 50Mpx fotoaparát Huawei nova 9? Včetně ukázky nočních snímků a videa

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Huawei nova 9 nás v prvních dojmech zaujal elegantním vzhledem, 120Hz displejem, ale také výkonným 66W nabíjením. Čtyřnásobný fotoaparát na zadní straně čítá kromě 50Mpx hlavního senzoru rovněž 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a dvojici 2Mpx senzorů pro makro a bokeh.

50Mpx snímač 8Mpx makro objektiv 2Mpx ultraširokoúhlý objektiv 2Mpx selfie kamerka 32Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.9 f/2.2 f/2.4 f/2.4 f/2.0 Velikost senzoru 1/1,56" ?" ?" ?" ?" Ohnisko 23mm ?mm ?mm ?mm ?mm Stabilizace bez OIS bez OIS bez OIS bez OIS bez OIS Typ ostření PDAF fixní fixní fixní fixní

Než vydáme kompletní recenzi včetně zhodnocení kvalit jednotlivých fotoaparátů, můžete se sami podívat na to, jak snímky pořízené smartphony vypadají. V rámci testování jsme hlavní fotoaparát telefonu vyzkoušeli v různých světelných podmínkách – během dne, v umělém osvětlení i v naprosté tmě. Stejně tak se můžete podívat na ukázky z ostatních snímačů včetně makro režimu a čelní kamerky. Do komentářů nám nezapomeňte napsat, co na fotografie a videa říkáte.

Huawei nova 9 4K 30 FPS ultraširokoúhlý objektiv

Huawei nova 9 4K 30 FPS

Huawei nova 9 režim vlog

Huawei nova 9 4K 30 FPS selfie kamerka