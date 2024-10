Jak bude vypadat One UI 7? Vzhled odhaluje Samsung Galaxy S24 Ultra

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nová generace nadstavby One UI tentokrát nedorazí tradičně před Vánoci, ale až po Novém roce. Samsung to potvrdil na své vývojářské konferenci, kde se probíraly i plány týkající se One UI 7. Výrobce uvedl, že vydání bude spjato s uvedením nové řady Galaxy S, což naznačuje, že současné modely se aktualizace dočkají až po této události.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Čekání, které bude trvat přibližně čtyři měsíce, si můžeme zkrátit postupným odhalováním podoby One UI 7. Beta verze totiž bude veřejně dostupná ještě před koncem roku a někteří uživatelé už testují rané vývojové fáze. Nyní se tak můžeme podívat alespoň na krátké video.

Galaxy S24 Ultra running One UI 7.0 ❗❗ pic.twitter.com/3S6uW6MN2V — CID (@theonecid) October 3, 2024

Na něm je ukázán Samsung Galaxy S24 Ultra s One UI 7.0, kde si lze všimnout přepracovaných ikon, které působí moderněji. Změny jsou patrné také v nabídce naposledy spuštěných aplikací. Animace, které provázejí uživatelské prostředí, působí vcelku dobře, zejména s ohledem na to, že jde o ranou fázi vývoje. Naopak například v nastavení se zatím žádné výrazné změny neobjevily. Dobré odladění této verze však dává naději, že Samsung bude s finální verzí brzy hotov.