iPhony 16 mají jeden na první pohled skrytý důvod pro nový tvar fotomodulu

Fotografie: Apple

V průběhu let jsme si od dob iPhonu X zvykli na relativně mírné proměny v oblasti designu nových iPhonů, zejména pak „základních“ modelů bez přídomku Pro. Nyní dvojice těchto modelů, tj. iPhonů 16, dostala nový fotomodul, který již není umístěn diagonálně, ale objektivy se nachází rovnou pod sebou, stejně jako tomu bylo naposledy u iPhonů 12. Přechod z diagonálně situovaných objektivů na pod sebou vertikálně umístěné má však v tomto případě (kromě designu) také jeden praktický důvod, který by nezasvěcené uživatele nemusel hned na první dobrou napadnout.

S příchodem Apple Vision Pro bylo možné zaznamenat prostorový obsah (spatial video) pouze na iPhonech 15 Pro, a to právě díky tomu, že mají dva objektivy (ze tří) vedle sebe. Nyní jsou toho schopné také iPhony 16, které díky umístění objektivů rovněž dokáží vytvořit pocit prostorovosti. Spatial videa jsou přitom skvělým způsobem, jak prezentovat někomu s brýlemi Apple Vision Pro místo v mnohem realističtější podobě, tedy téměř jako by jej navštívil sám s patřičnou hloubkou obrazu. Rozšířením možnosti záznamu spatial obsahu na více iPhonů může Apple (podobně jako u AAA her) zvýšit popularitu brýlí jako takových, a to především u dalšího modelu, který by mohl/měl být cenově dostupnější.