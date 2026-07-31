iPhone 17 Pro v zahanbení? Tecno představilo mobil bez jediného rámečku

Ačkoliv se výrobci chytrých telefonů snaží o ztenčování rámečků kolem displeje již řadu let, skutečně bezrámečkový displej dosud zůstával technologickou výzvou. Společnost Tecno se nicméně nyní pokouší tento milník překonat, když poodhalila svůj prototyp s názvem Next-Gen Borderless Concept Phone, jehož hlavní dominantou je displej s nulovými rámečky.
K dosažení plně bezrámečkového zobrazovače využitím technologie Edge-to-Edge vedlo podle výrobce několik zásadních konstrukčních změn. Klíčové bylo pokročilé vnitřní vrstvení komponent, vývoj nových postupů při zapouzdření obrazovky a celková strukturální přestavba šasi zařízení. Přesné technické detaily si však společnost zatím nechává pro sebe, ale více se jistě ještě dozvíme.
Tecno v rámci oznámení zveřejnila také srovnávací snímky svého konceptu s vlajkovým modelem iPhone 17 Pro, na kterých je rozdíl v tloušťce okrajů patrný na první pohled. I přes absenci bočních a čelních rámečků si však prototyp stále zachovává klasický průstřel v displeji pro přední kameru.
Jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), demonstrace konceptu naznačuje, že by Tecno mohlo tuto novou technologii v budoucnu implementovat do svých komerčně dostupných modelů. Kompletní odhalení fungujícího zařízení a podrobnější informace o použité technologii výrobce každopádně plánuje na září letošního roku, kdy nový koncept oficiálně předvede na veletrhu IFA 2026 v Berlíně. A můžete si být jisti, že u toho jako každoročně bude i naše redakce.
Dodejme, že Tecno zajímavé prototypy a koncepty umí – už letos v Barceloně jsem totiž například mohli v jeho podání obdivovat keramický mobil či modulární smartphone. A co říkáte na jeho nejnovější počin? Líbí se vám tolik jako nám?