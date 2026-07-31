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iPhone 17 Pro v zahanbení? Tecno představilo mobil bez jediného rámečku

Marek Vacovský
iPhone 17 Pro v zahanbení? Tecno představilo mobil bez jediného rámečku
Fotografie: Tecno
  • Společnost Tecno ukázala prototyp smartphonu s displejem, který se pyšní nulovými rámečky
  • Dosažení čistě bezrámečkového designu umožnilo pokročilé vnitřní uspořádání komponent a nová konstrukční řešení
  • Oficiální veřejné představení konceptu proběhne v září na veletrhu IFA 2026

Ačkoliv se výrobci chytrých telefonů snaží o ztenčování rámečků kolem displeje již řadu let, skutečně bezrámečkový displej dosud zůstával technologickou výzvou. Společnost Tecno se nicméně nyní pokouší tento milník překonat, když poodhalila svůj prototyp s názvem Next-Gen Borderless Concept Phone, jehož hlavní dominantou je displej s nulovými rámečky.


K dosažení plně bezrámečkového zobrazovače využitím technologie Edge-to-Edge vedlo podle výrobce několik zásadních konstrukčních změn. Klíčové bylo pokročilé vnitřní vrstvení komponent, vývoj nových postupů při zapouzdření obrazovky a celková strukturální přestavba šasi zařízení. Přesné technické detaily si však společnost zatím nechává pro sebe, ale více se jistě ještě dozvíme.

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Tecno v rámci oznámení zveřejnila také srovnávací snímky svého konceptu s vlajkovým modelem iPhone 17 Pro, na kterých je rozdíl v tloušťce okrajů patrný na první pohled. I přes absenci bočních a čelních rámečků si však prototyp stále zachovává klasický průstřel v displeji pro přední kameru.

Tecno Next-Gen Borderless Concept Phone
Apple iPhone 17 Pro vs. Tecno Next-Gen Borderless Concept Phone

Jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), demonstrace konceptu naznačuje, že by Tecno mohlo tuto novou technologii v budoucnu implementovat do svých komerčně dostupných modelů. Kompletní odhalení fungujícího zařízení a podrobnější informace o použité technologii výrobce každopádně plánuje na září letošního roku, kdy nový koncept oficiálně předvede na veletrhu IFA 2026 v Berlíně. A můžete si být jisti, že u toho jako každoročně bude i naše redakce.

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Dodejme, že Tecno zajímavé prototypy a koncepty umí – už letos v Barceloně jsem totiž například mohli v jeho podání obdivovat keramický mobil či modulární smartphone. A co říkáte na jeho nejnovější počin? Líbí se vám tolik jako nám?

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