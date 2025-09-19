iPhone 17 a iPhone Air v prodeji. Pár kousků najdete dokonce skladem

Vybrané kusy skladem
Zájem o nové iPhony je letos enormní. Veškeré varianty iPhonu 17, 17 Pro a 17 Pro Max jsou vyprodané. Pokud ale máte o některou z novinek zájem, je nejlepší možností udělat si předobjednávky. A čím dříve, tím lépe.
V případě iPhonu Air je ale situace výrazně lepší – skladem jsou všechny varianty, byť některé jen po jednotkách kusů. iPhone Air si tak můžete na mp.cz objednat ihned, nebo si ho do 30 minut vyzvednout na pobočce Mobil Pohotovosti, kde je daný kousek skladem.
Nejvýhodněji a za nejnižší cenu
Ať už si vyberete kterýkoli iPhone, u Mobil Pohotovosti ho pořídíte mimořádně výhodně. Pokud ho chcete co nejvýhodněji, stačí po jeho koupi výhodně prodat svůj stávající telefon – iPhone 17 Pro pak může být váš jen za 13 990 Kč, anebo za 600 Kč x 26 měsíců (při přechodu z loňské generace).
Pokud chcete tu nejnižší cenu, můžete si některý z iPhonů 17 pronajmout v rámci služby Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti. A vůbec poprvé můžete pronájem využít i jako podnikatel s možností odpočtu DPH.
Ceny pronájmu nových iPhonů:
- iPhone 17 od 659 Kč
- iPhone 17 Pro od 999 Kč
- iPhone 17 Pro Max od 1 079 Kč
- iPhone Air od 989 Kč
Pronájem je přímo ideální pro ty, kteří rádi pravidelně upgradují na nový iPhone. A také pro ty, kteří chtějí zaplatit za iPhone jen to, co během dvou let ztratí na hodnotě a nechtějí složitě řešit jeho následný prodej. Telefon je po celou dobu pronájmu chráněný zárukou a v případě záruční opravy získáte náhradní zařízení zdarma. Pronájem navíc sjednáte kompletně online a zařízení máte do druhé pracovního dne u sebe.
iPhony 17 (Pro) a iPhone Air si na mp.cz také můžete pořídit na splátky bez jakéhokoli navýšení. V takovém případě vás iPhone 17 Pro vyjde na 1 650 Kč x 20 měsíců.