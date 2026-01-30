iPhone 13 jen za 7 290 Kč? Ceny telefonů z druhé ruky padají na minimum

iPhone 13 za pouhých 7 290 Kč
Lákavou nabídkou je iPhone 13, který díky slevě spadl na 7 290 Kč. Jde přitom o ten vůbec nejoblíbenější model z druhé ruky. Vedle nešlápnete ani s iPhonem 14 Pro, u kterého cena klesla na 11 690 Kč, anebo s ještě novějším iPhonem 15 za pouhých 11 490 Kč.
Pokud však chcete něco ještě lepšího, zlevněný je i iPhone 16 a iPhone 16 Pro Max, u kterého najdete profi fotosoustavu včetně nového ovládání fotoaparátu na straně těla, novější čip a baterii, která zvládne až 33 hodin přehrávání videa.
Ceny použitých iPhonů ve slevě:
- iPhone 13 jen za 7 290 Kč (běžně 7 990 Kč)
- iPhone 14 Pro jen za 11 690 Kč (běžně 12 990 Kč)
- iPhone 15 jen za 11 490 Kč (běžně 12 990 Kč)
- iPhone 15 Pro jen za 15 690 Kč (běžně 17 690 Kč)
- iPhone 16 jen za 14 990 Kč (běžně 15 490 Kč)
- iPhone 16 Pro Max jen za 20 790 Kč (běžně 23 690 Kč)
Záruka 12 měsíců
V Mobil Pohotovosti máte při koupi použité elektroniky vždy jistotu, že prošla důkladnou kontrolou a k dalším zákazníkům putuje ve 100% funkčním stavu. Navíc dostanete i plnohodnotnou prodlouženou 12měsíční záruku.