iOS 17 se nakonec dostal na 77 % všech aktivních iPhonů

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Apple v tomto týdnu na vývojářské konferenci prezentoval nové operační systémy, mezi kterými nechyběl iOS 18 a iPadOS 18. Běžní uživatelé, kteří nechtějí riskovat beta verze, se jich dočkají v září. Pokud mají na svých mobilech iOS 17, je potvrzeno, že dorazí i aktualizace na iOS 18.

Při této příležitosti došlo i k odhalení podílu stále ještě úřadující verze iOS 17, respektive iPadOS 17, jak informuje macrumors.com. iOS 17 se dostal na celkem 77 % všech iPhonů, které se 9. června dostaly do AppStore. O něco lepšího čísla bylo dosaženo v momentě, kdy se do statistiky započítaly pouze iPhony mladší 4 let. V daném případě se iOS 17 nacházel v 86 % zařízení.

V případě iPadů je patrné, že uživatelé tolik na aktualizace nehledí. iPadOS 17 se dostal na 68 % všech iPadů. Opět pokud se zahrnou jen modely mladší 4 let, vzroste podíl na 77 %. Je nasnadě, že tato čísla již příliš neporostou. Kdo chtěl aktualizovat, již to udělal a za 3 měsíce dorazí nová verze obou systémů.