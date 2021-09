iOS 14.8 je venku a opravuje velkou bezpečnostní díru

Apple vypustil novou verzi svého operačního systému pro iPhony s označením 14.8. I když nenabídne žádné nové funkce nebo viditelná vylepšení, s jeho instalací byste neměli otálet. Obsahuje totiž záplatu pro komponenty CoreGraphics a WebKit, které mohou být a byly využívány k odposlouchávání telefonů pomocí spywaru Pegasus.

iOS 14.8 is out, and it's security fixes, including one that was reported by @citizenlab — which said in August that it found zero-click NSO Group attacks on Bahraini activists using current iPhones https://t.co/3DxeKVtuLi pic.twitter.com/HVG6JbvyeE