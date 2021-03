iOS 15 na dohled: WWDC 2021 proběhne od 7. do 11. června

Fotografie: Apple

Zatím ne keynote a nové produkty, ale i tak se můžeme těšit na zajímavé novinky. V rámci konference WWDC totiž Apple pravidelně představuje softwarové novinky, respektive nové verze svých systémů iOS, iPadOS, watchOS, macOS a tvOS. Letošní rok určitě nebude výjimkou.

Těšit se společně můžeme na termín od 7. do 11. června. Co se týká organizace, akce i letos proběhne on-line, a to kvůli pandemii COVID-19. Zaregistrovaní vývojáři budou mít možnost účastnit se i menších konferencí, opět v on-line podobě.