Investiční guru se zbavuje akcií Applu, přesto má ve společnost důvěru

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Světoznámý investor Warren Buffet, jenž stojí za investiční společností Berkshire Hathaway, má dlouhodobě skvělé vztahy s Applem, a to hned v několika rovinách. V minulosti se například Buffet, jeden z nejbohatších lidí planety, nechal slyšel, že jej musel naučit používat iPhone sám CEO Applu Tim Cook. Dle jeho vlastních slov se po několikahodinovém sezení s velmi ochotným Cookem dostal na úroveň dvouletého dítěte, jak s nadsázkou uvedl pro businessinsider.com poté, co přešel z klasického hloupého telefonu. Warren Buffet, který je velkým propagátorem jednoduchého, ale zaručeně funkčního, složeného úročení, jakožto hlavní ingrediencí úspěšného investování, je zároveň největším investorem Applu. A to i přesto, že nyní podle cnbc.com odprodal přibližně 13 % držených akcií společnosti Apple.

Za předpokladu, že se nestane nic „dramatického“, zůstane Apple i nadále největší investicí investičního fondu Berkshire Hathaway.

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že by tento krok mohl představovat oslabení důvěry Buffeta v Apple, důvody mají být čistě ekonomické, v tomto případě získat hotovost. I po prodeji 13 % drženého objemu akcií je navíc Berkshire Hathaway stále držitelem akcií Applu v astronomické hodnotě 135,4 miliard amerických dolarů, tedy v přepočtu 3,14 bilionů korun. Dle všeho by se mělo jednat zhruba 790 milionů jednotek akcií Applu.

Během setkání zástupců Berkshire Hathaway navíc Buffet pochválil Apple za to, že se mu dobře daří a je pro něj ještě lepší investicí než dvě další velké společnosti na seznamu investic Berkshire Hathaway, konkrétně American Axpress a Coca-Cola. Uvedl také, že za předpokladu, že se nestane nic „dramatického“, zůstane Apple i nadále největší investicí jmenovaného fondu.

Ohledně důvodů prodeje akcií Buffet nebyl příliš konkrétní, odprodej a inkasování hotovosti však souvisí s daňovými důvody. Z historických souvislostí uveďme, že Berkshire Hathaway v roce 2020 odprodal 10 milionů akcií Applu (pro srovnání nyní by se mělo jednat 115 milionů akcií), Buffet později přiznal, že se zřejmě jednalo o špatné rozhodnutí.