Investor Warren Buffet: zákazníci Applu jsou schopni obětovat druhé auto kvůli iPhonu

Známý investor a také zakladatel investičního fondu Berkshire Hathaway, Warren Buffet, utrousil během výroční schůzky jmenovaného fondu několik poznámek na adresu cupertinského giganta. Mimo jiné vyjádřil přesvědčení, že iPhony jsou pro uživatele důležitější než druhý automobil v domácnosti.

Warren Buffet se v minulosti již několikrát vyjádřil, že technologiím jako iPhone příliš nerozumí (Buffetovi je 92 let, pozn. redakce), čemu však věří a důvodem, proč považuje akcie Applu za nejlepší ve svém portfoliu (od roku 2016 pravidelně přikupuje), je chování uživatelů, zejména pak jejich loajalita ke znače.

Ta je podle něj natolik extrémní, že by majitelé iPhonů nevyměnili svůj telefon ani za 10 tisíc amerických dolarů (v přepočtu tedy zhruba čtvrt milionu korun), a to za předpokladu, že by si již nemohli jiný iPhone nikdy pořídit. V nejnovějším rozhovoru, na který odkazuje Yahoo Finance, však dokonce zmínil jím odhadovanou průměrnou hodnotou druhého auta v rodině, kde se používají iPhony. Tu stanovil na 35 000 amerických dolarů, tedy zhruba 760 tisíc korun. iPhony jsou podle něj natolik klíčové, že ani takto vysoká hodnota by nepřesvědčila uživatele, aby se navždy vzdali svého telefonu s logem nakousnutého jablka bez možnosti si pořídit iPhone jiný.

" @tim_cook is one of the classiest CEOs and he understands the business. Tim Cook has managed that company in an extraordinary way," says Warren Buffett on $AAPL. "It's a wonderful business so we own a lot of it."