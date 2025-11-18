mobilenet.cz na sociálních sítích

Internet je zase „rozbitý“, tentokrát nefunguje Cloudflare

Ondřej Pohl
Fotografie: Campaign Creators, unsplash.com
  • Důležitý poskytovatel infrastruktury měl problémy
  • Nefungovala kvůli tomu řada webů

Je to skoro měsíc, co kvůli výpadku cloudových služeb Amazonu přestala na nějakou dobu fungovat řada nesouvisejících serverů. Nyní to vypadá podobně, ale viník je odlišný – služba Cloudflare (cloudflarestatus.com). Ta zajišťuje infrastrukturu pro mnoho webových projektů, jejím hlavním přínosem je rozkládání zátěže. Může tak snadněji vykrývat špičky poptávky nebo se bránit případným DdoS útokům.

Cloudflare

Bohužel při nefunkčnosti této služby je ovlivněn i cílový web. Uživatelé tak v Česku hlásí výpadky RB, Alzy a dalších velkých hráčů. Na světové scéně je pak nejvíce slyšet o nefunkčnosti sociální sítě X a ChatGPT. Na našich webech jste si mohli všimnou stavu, kdy se korektně nenačítaly styly a obrázky, takže jste dostali jen čistý text.

Zhruba o dvě hodiny později se podařilo chybu identifikovat a odstranit a dotčené služby by měly pomalu obnovit svůj běžný provoz.

cloudflare
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 15:21
Ano byl výpadek a už se to vrací zpět.
Ale ještě nějaké výpadky jsou.
