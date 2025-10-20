Výpadek cloudových služeb Amazonu odstavil značnou část internetu

Internet máme tendenci považovat za decentralizované médium, ale po příchodu cloudových služeb se řada jeho zdánlivě nesouvisejících služeb koncentruje u několika velkých hráčů. Obvykle z toho plynou výhody, ale pouze do okamžiku, než nastanou problémy. Velký výpadek služby Amazon Web Services (AWS) dnes ráno na zhruba čtyři hodiny vyřadil z provozu několik online služeb, včetně Amazonu, Alexy, Snapchatu, Fortnite, ChatGPT, Epic Games Store, Epic Online Services a dalších.
Od 15:50 SELČ však Amazon uvádí, že několik služeb v regionu US-EAST-1 je stále ovlivněno provozními problémy a že pracuje na jejich úplném vyřešení. Na řídicím panelu AWS byly poprvé hlášeny problémy postihující region US-EAST-1 v 9:11 SELČ, přičemž globální služby v jiných regionech byly rovněž vyřazeny z provozu. Příčina výpadku nebyla potvrzena a není jasné, kdy budou běžné služby plně obnoveny.
Uživatelé hlásili, že chytrá asistentka Alexa nefunguje a není schopna reagovat na dotazy nebo dokončit požadavky, ani nefungují rutinní funkce, jako jsou přednastavené budíky. Problém AWS ovlivnil také platformy běžící v její cloudové síti, včetně aplikací Perplexity, Airtable, Canva a aplikace McDonalds.
Ovlivněny byly dokonce i vládní weby a poskytované služby. Web Downdetector, kde mohou uživatelé hlásit nefunkční služby, zaznamenal více než čtyři miliony stížností a problémy mělo přes 500 různých společností. V letech 2023, 2021 a 2020 způsobily výpadky AWS v regionu US-East-1 rozsáhlé poruchy, kvůli kterým bylo několik webových stránek a platforem několik hodin mimo provoz, než se podařilo obnovit běžný provoz.