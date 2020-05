Instagram přináší podporu skupinového videochatování až pro 50 osob

Platforma Instagram přináší novou funkci, která přidává možnost skupinového videochatování až pro 50 osob. Funkce se oficiálně nazývá „Messenger Rooms“ a pokud tuto možnost ve vaší aplikaci zatím nenajdete, měla by brzy dorazit. Dodejme, že skupinové videohovory nejsou zabezpečeny end-to-end šifrováním, takže byste si na tomto „kanále“ raději neměli vyměňovat žádné citlivé informace.

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️



Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt