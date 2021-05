Počítačová verze Instagramu má převzít důležitou funkci ze smartphonů

Sociální platforma Instagram nepřestává přinášet nové funkce, mezi kterými však dlouhou dobu scházela možnost tvorby příspěvků z desktopového rozhraní (internetové stránky). To by se však nyní mělo podle slov vývojáře Alessandra Paluzziho změnit.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE