Šéf Instagramu naděluje uživatelům 3 nové funkce. Které to jsou?

S menším předstihem se rozhodl Adam Mosseri, který stojí v čele sociální sítě Instagram, nadělit uživatelům této oblíbené sociální sítě několik nových funkcí, které představuje v krátkém videu na Twitteru.

🎉 New Features 🎉



We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you:

- #IGPlayback

- Reels Visual Replies

- Profile Embed (US only for now)



Any new features you’d like to see? Let me know! 👇🏼 pic.twitter.com/p8mvtJn4kA