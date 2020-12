Instagram nově podporuje ProRAW fotografie z iPhonů 12 Pro

S příchodem iOS 14.3 Apple na iPhonech 12 Pro (Max) představil také novou funkci ProRAW, která umožnuje pracovat s veškerými daty zachycenými při focení.

Instagram should able to handle sharing ProRAW photos as of this morning, may take a bit to propagate out.

Od dnešního rána by s tímto novým hybridním RAW formátem měla být kompatibilní také populární aplikace Instagram. Takto pořízené snímky mohou mít až okolo 40 MB, tudíž je jasné, že je aplikace zkomprimuje. To ostatně v odpovědi na Twitteru potvrdil i Tim Johnsen pracující pro Instagram, který uvedl, že v aplikaci nebudou žádné nástroje pro práci s ProRAW soubory. V podstatě tedy dojde ke konverzi na JPEG.

Do any of the editing tools make use of the flexibility of the DNG format or is Instagram simply creating a JPEG from the data and using that?