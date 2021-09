IKEA má bezdrátovou nabíječku, která se montuje pod stůl

Fotografie: IKEA

Švédský výrobce nábytku IKEA je známý tím, že má rád moderní technologie. Na trhu tak můžeme najít jeho reproduktory, čističky vzduchu a také se věnuje bezdrátovému nabíjení mobilních telefonů.

To vyžaduje nějakou nabíjecí podložku, která na stole nebo na jiném místě nemusí vždy vypadat esteticky, protože nemá to správné barevné ladění a navíc k němu musí vést kabel. Oba problémy řeší nabíječka Sjömärke, která se nedává na stůl, ale pod něj. Jsou zde ale fyzikální omezení dané technologií – stolek může být ze dřeva či z plastu, aby mohly elektromagnetické vlny procházet skrz, a tloušťka jeho desky se musí vejít do intervalu 8 až 22,2 milimetru.

Nabíječku pod stůl přilepíte případně přišroubujete a dvoumetrovým kabelem připojíte k síťovému zdroji. Správné místo pro nabíjení telefonu si na stole můžete poznačit samolepkou ve tvaru písmene X. Sjömärke podporuje standard Qi 1.2.4 a nabíjí výkonem 5 W. Na americkém trhu stojí 40 dolarů, což by při případném uvedení na český trh znamenalo částku kolem tisíce korun.