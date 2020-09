Huawei Watch GT2 Pro: elegantní evoluce s výdrží 14 dní

Fotografie: Huawei

Huawei dnes prostřednictvím on-line tiskové konference představil nové chytré hodinky Watch GT2 Pro, které přímo navazují na starší Watch GT2. Letošní model bude existovat ve dvou variantách – Sport a Classic. Lišit se budou zejména řemínkem, Sport nabídne praktický gumový, Classic elegantnější kožený. Uživatelé se mohou těšit na skutečně precizní zpracování kombinující titanové tělo a safírové sklíčko kryjící čelní stranu.

Pod ním je 1,39palcový OLED displej s rozlišením 454 × 454 pixelů. Ovládání operačního systému LiteOS je svěřeno do rukou dotykového displeje a také dvou tlačítek na pravém boku hodinek. Novinka je skvěle připravena na jakoukoliv vaši aktivitu. Výrobce přímo zmiňuje, že je k dispozici více než 100 režimů, mezi kterými je běh, plavání, jízda na kole či skateboardu, jóga nebo golf. Pro co nejvíce údajů je zde vylepšený senzor pro měření srdeční frekvence a dostalo se rovněž na GPS. Jelikož jsme již zmínili i možnost s hodinkami plavat, nepřekvapí jejich zvýšená odolnost.

Chytré hodinky Huawei se v posledních letech chlubí nadstandardní výdrží na nabití. Hodinky Watch GT2 Pro by na tuto jistě populární tradici měly navázat, a to díky baterii s kapacitou 455 mAh. Při středně náročném využívání by se výdrž měla pohybovat až kolem hranice 14 dnů. Při nepřetržitém provozu s GPS počítejte se zhruba 30 hodinami. Radost vám udělá podpora bezdrátového nabíjení, kdy energii například dočerpáte i z vašeho smartphonu, který podporuje reverzní bezdrátové nabíjení. Z výbavy stojí za zmínku i přítomnost 4GB úložiště a 32MB operační paměti.

Huawei Watch GT2 Pro se během září dostanou do prodeje na vybraných evropských trzích, přičemž cena za variantu Sport činí 329 eur (necelých 9 tisíc korun). Za luxusnější verzi Classic zaplatíte 349 eur (necelých 9,5 tisíce korun).